ZDA nameravajo močno zmanjšati dovoljeno vsebnost nikotina v cigaretah

Zvezna uprava za hrano in zdravila (FDA) v ZDA bo morala oblikovati nova pravila in jih objaviti, tobačna industrija pa se bo nato najverjetneje pritožila, zato bi postopek sicer lahko trajal več let. Pobudo trenutne vlade lahko ob tem ogrozi tudi sprememba v Beli hiši, če bi na položaj predsednika prišel nekdo, ki bo bolj naklonjen tobačni industriji.

Nikotin je eden od glavnih razlogov razvoja zasvojenosti pri kajenju tobaka. Cigarete vsebujejo tudi več tisoč drugih kemikalij in dodatkov, ki lahko povzročajo raka, srčne bolezni, kapi in druge bolezni. V ZDA po podatkih Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) na leto zaradi kajenja umre okrog 480.000 ljudi.

Kajenje v ZDA sicer ni tako hud problem kot drugje po svetu, saj tam kadi le še okrog 13,7 odstotkov odraslih prebivalcev. Kljub temu pa po izračunu CDC gospodarska škoda zaradi kajenja znaša okrog 300 milijard dolarjev na leto - večinoma zaradi stroškov zdravljenja, delno pa tudi zaradi izgubljene produktivnosti.

V ameriških vladnih krogih so začeli o zmanjšanju vsebnosti nikotina v cigaretah razglabljati leta 2017, leto za tem pa je bila v znanstveni reviji New England Journal of Medicine objavljena študija, ki je pokazala, da manj nikotina povzroča manj odvisnosti. Tobačna industrija je ugotovitve študije označila za lažne in trdi, da bodo ljudje kadili še več kot prej.