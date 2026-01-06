Naslovnica
ZDA nameravajo prestreči še en tanker, ki se skuša izogniti blokadi Venezuele

Washington, 06. 01. 2026 13.16 pred 27 minutami 2 min branja 4

Avtor:
K.H.
Tanker Bella 1, zdaj Marinera

Tanker, ki naj bi bil povezan z Venezuelo in trenutno pluje ob obali Irske, je pod ameriškim vojaškim nadzorom. ZDA naj bi ga nameravale prestreči. Rusija sicer trdi, da je tanker v njihovi pristojnosti. Tanker je namreč v zadnjih dneh spremenil ime in je zdaj registriran v Rusiji.

Naftni tanker, ki je bil prvotno imenovan Bella 1, so ZDA leta 2024 sankcionirale zaradi suma, da pripada "floti tankerjev v senci", ki prevažajo nezakonito nafto. Sprva je bil tanker namenjen proti Venezueli, nato pa se je prejšnji mesec obrnil, da bi se izognil zajetju v Karibskem morju s strani ameriške obalne straže. 

Tanker, ki je pod ameriškim vojaškim nadzorom, je bil pred dvema dnevoma v severnem Atlantiku, kjer je plul proti severovzhodu, približno 400 kilometrov od obale Britanskega otočja, piše CNN. Posadka Belle 1 je med zasledovanjem na bok tankerja narisala rusko zastavo, kmalu zatem pa se je plovilo pojavilo v uradnem ruskem registru ladij pod novim imenom Marinera. S tem želijo preprečiti morebiti zaseg v bližini Britanskega otočja. 

Rusija je prejšnji mesec vložila uradno diplomatsko zahtevo, v kateri je zahtevala, da ZDA prenehajo zasledovati omenjeni tanker. 

Se ZDA pripravljajo na zajetje tankerja?

Da se ZDA pripravljajo na zaseg tankerja kažejo tudi podatki letov z letališča RAF Mildenhall v angleškem Suffolku, od koder proti lokaciji tankerja letijo ameriška nadzorna letala P-8. Poleg tega je v zadnjih 48 urah na letaliških bazah Fairford in Lakenheath v Združenem kraljestvu pristalo vsaj 12 ameriških letal C-17, od katerih jih je veliko prišlo z letališč v ZDA. 

V zadnjih treh dneh sta bila v Združenem kraljestvu aktivna tudi vsaj dva lovca V-22 Osprey. Podatki o letih pa kažejo, da sta iz letalske baze Fairford izvajala vadbene misije na vzhodu Združenega kraljestva, piše CNN. V nedeljo sta bili v oporišču Mildenhall v Združenem kraljestvu opaženi tudi dve bojni letali AC-130.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bela hiša dogajanja za zdaj ne komentira, ameriška televizija CBS pa je poročala, da ZDA načrtujejo zaseg tega tankerja, pa tudi nekaterih drugih sankcioniranih tankerjev, ki so se v zadnjih dneh prav tako skušali izogniti zasegu oziroma ameriške pomorske blokade Venezuele.

Ameriški predsednik Donald Trump je prejšnji mesec napovedal "popolno blokado" sankcioniranih naftnih tankerjev, ki skušajo vstopiti v Venezuelo ali jo zapustiti. S tem je želel pritisniti na režim zdaj ugrabljenega venezuelskega predsednika Nicolasa Madura. ZDA sicer tudi po nasilni spremembi venezuelskega režima pravijo, da bodo še naprej izvajale blokado kot "vzvod" nad začasno venezuelsko vlado. 

Za zaseg tankerja bi ameriške siče verjetno potrebovali tudi pomorsko specialno odzivno skupino z izkušnjami pri vkrcavanju na plovila, ki se upirajo prevzemu nadzora, še poroča CNN.

zda tanker venezuela rusija

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zmaga Ukrajini
06. 01. 2026 14.43
Neoprostljiv greh je že samo to, da tole rjavino sploh pustijo pluti v evropskih vodah, kje so potem šele vse ostale mahinacije mafijskih mosskvičev, s katerimi poskušajo legalizirati svoje nezakonito početje. In potem še - a je tole sploh zavarovano?
Odgovori
0 0
vlahov
06. 01. 2026 14.28
Hvala Trumpu za trud. EU je sama v vojni z moskvo.
Odgovori
-1
1 2
Rudar
06. 01. 2026 14.31
EU ni z nikomer v vojni. Moskva pa z marsikom.
Odgovori
+0
1 1
Desno
06. 01. 2026 14.26
Haha bravo amerika
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
