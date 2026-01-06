ZDA nameravajo prestreči še en tanker, ki se skuša izogniti blokadi Venezuele

Naftni tanker, ki je bil prvotno imenovan Bella 1, so ZDA leta 2024 sankcionirale zaradi suma, da pripada "floti tankerjev v senci", ki prevažajo nezakonito nafto. Sprva je bil tanker namenjen proti Venezueli, nato pa se je prejšnji mesec obrnil, da bi se izognil zajetju v Karibskem morju s strani ameriške obalne straže.

Tanker, ki je pod ameriškim vojaškim nadzorom, je bil pred dvema dnevoma v severnem Atlantiku, kjer je plul proti severovzhodu, približno 400 kilometrov od obale Britanskega otočja, piše CNN. Posadka Belle 1 je med zasledovanjem na bok tankerja narisala rusko zastavo, kmalu zatem pa se je plovilo pojavilo v uradnem ruskem registru ladij pod novim imenom Marinera. S tem želijo preprečiti morebiti zaseg v bližini Britanskega otočja.

Rusija je prejšnji mesec vložila uradno diplomatsko zahtevo, v kateri je zahtevala, da ZDA prenehajo zasledovati omenjeni tanker.