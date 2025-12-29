ZDA napadle in uničile venezuelsko pristanišče

"V pristanišču, kjer so ladje natovarjali z drogami, je prišlo do močne eksplozije. Napadli smo vse ladje, zdaj pa smo napadli tudi to območje. (...) Bilo je ob obali," je povedal Donald Trump , pri čemer podrobnosti o napadu, tudi o njegovi lokaciji, ni razkril.

ZDA že mesece krepijo vojaško navzočnost v Karibskem morju in napadajo čolne, ki naj bi prevažali mamila, kar utemeljujejo z bojem proti trgovini z drogami in mamilarskim kartelom. Nedavno so ZDA tudi zaplenile tankerja ob obali Venezuele, Trump pa je prav tako ukazal blokado vseh tankerjev v Venezueli, ki so pod sankcijami.

Washington Venezuelo obtožuje podpiranja trgovcev z mamili, ki v ZDA tihotapijo prepovedane druge. Caracas pa poteze ZDA vidi kot poskus prisilne spremembe režima, ki bi mu sledil zaseg državnih naftnih rezerv.