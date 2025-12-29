Naslovnica
Tujina

ZDA napadle in uničile venezuelsko pristanišče

Miami, 29. 12. 2025 21.31 pred 23 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA
MQ-9 Reaper

ZDA so napadle in uničile pristanišče za venezuelska plovila, ki naj bi prevažala mamila, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. To bi lahko bil tudi prvi kopenski napad ameriške vojske v okviru kampanje ZDA za boj proti trgovini z drogami v Latinski Ameriki.

"V pristanišču, kjer so ladje natovarjali z drogami, je prišlo do močne eksplozije. Napadli smo vse ladje, zdaj pa smo napadli tudi to območje. (...) Bilo je ob obali," je povedal Donald Trump, pri čemer podrobnosti o napadu, tudi o njegovi lokaciji, ni razkril.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: Profimedia

ZDA že mesece krepijo vojaško navzočnost v Karibskem morju in napadajo čolne, ki naj bi prevažali mamila, kar utemeljujejo z bojem proti trgovini z drogami in mamilarskim kartelom. Nedavno so ZDA tudi zaplenile tankerja ob obali Venezuele, Trump pa je prav tako ukazal blokado vseh tankerjev v Venezueli, ki so pod sankcijami.

Washington Venezuelo obtožuje podpiranja trgovcev z mamili, ki v ZDA tihotapijo prepovedane druge. Caracas pa poteze ZDA vidi kot poskus prisilne spremembe režima, ki bi mu sledil zaseg državnih naftnih rezerv.

Na francoskem smučišču smučarje nadzoruje umetna inteligenca

