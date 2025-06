ZDA napadle iranske jedrske objekte. Trump zagrozil: Mir ali tragedija

Trump je po oznanilu napadov na cilje v Iranu v televizijskem nagovoru dejal, da bo napadov še več, če se Iran ne bo odločil za mir. "Bodisi bo nastopil mir, bodisi bo Iran doletela tragedija, ki bo veliko večja, kot smo ji bili priča v zadnjih osmih dneh," je dejal in dodal, da imajo še veliko morebitnih ciljev za napade.

"Zaključili smo zelo uspešen napad na tri jedrske objekte v Iranu, vključno s Fordovom, Natanzem in Esfahanom," je na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil ameriški predsednik Donald Trump in dodal, da so na Fordov odvrgli "celoten tovor bomb". Dodal je, da so vsa ameriška letala zapustila iranski zračni prostor in se vračajo domov.

Sobotne napade je označil za spektakularen vojaški uspeh ter za "zgodovinski trenutek za ZDA, Izrael in svet".

Zatrdil je, da so popolnoma uničili ključne objekte za bogatenje urana v Iranu, čeprav uvodoma potrditev o dejanski škodi po ameriških napadih še ni bilo.

Napade so potrdili tudi iranski mediji. Kot poroča BBC , pa naj bi ZDA pred napadi opozorile Teheran ter jim sporočile, da s tem ne načrtujejo spreminjati režima v Iranu.

Njegov izraelski kolega pa je dejal: "S predsednikom Trumpom pogosto rečeva: 'Mir skozi moč.' Najprej pride moč, nato pride mir. In nocoj so ZDA s predsednikom Trumpom na čelu delovale z veliko močjo."

V svojem nagovoru je še dodal, da je nekdanji iranski vojaški poveljnik Kasem Sulejmani ubil na tisoče ljudi: "Že zdavnaj sem se odločil, da tega ne bom dovolil, da se to ne bo nadaljevalo." Govoril je tudi že z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem , ki mu je čestital. "Delovali smo kot ekipa, da bi izbrisali to grozno grožnjo Izraelu," je dejal.

Čeprav Trump trdi, da Evropa ne more pomagati, Macron poklical v Teheran

Preberi še Čeprav Trump trdi, da Evropa ne more pomagati, Macron poklical v Teheran

Ameriški mediji so pred tem poročali, da so ameriški bombniki B-2 zapustili ZDA. Gre za bombnike, ki so edini sposobni nositi velike bombe za uničevanje podzemnih bunkerjev.

ZDA se tako pridružile svojemu največjemu zavezniku na Bližnjem vzhodu, ki je z napadom na Iran 13. junija začel vojno z Iranom. Trump je sicer na volitvah leta 2016, 2020 in 2024 kandidiral s kritikami ameriških vojaških posegov na Bližnjem vzhodu in nenehno ponavljal, da bo ZDA umaknil iz neskončnih vojn in ne bo začel novih.

Njegovemu posredovanju v Iranu na strani Izraela nasprotuje pomemben del njegove volilne baze, kot sta komentator Tucker Carlson in nekdanji svetovalec Steve Bannon.

Iranski predsednik Masud Pezeškian je sicer pred ameriškim napadom zagrozil z uničujočim povračilnim ukrepom, če se bo devetdnevno bombardiranje Izraela na Iran nadaljevalo in dejal, da Teheran pod nobenim pogojem ne bo ustavil svojega jedrskega program.

Izrael je v soboto sporočil, da je v svoji ofenzivi ubil še tri iranske poveljnike, zunanji minister Gideon Saar pa je izjavil, da se je domnevni napredek Teherana na poti do jedrskega orožja zavlekel za dve leti.