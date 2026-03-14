Zgodba se razvija

ZDA napadle otok Harg, ki je za Iran izjemno pomemben

Washington/Teheran, 14. 03. 2026 07.43 pred 3 minutami 3 min branja 0

U.Z.
otok Harg

Kmalu po vkrcanju na letalo Air Force One, namenjeno na Florido, je ameriški predsednik Donald Trump na svojem omrežju Truth Social sporočil, da je ameriška vojska bombardirala iranski otok Harg, prek katerega gre večina izvoza iranske nafte. Iran je po napadu zagrozil z napadi na energetsko infrastrukturo v zalivskih državah.

08.36

Poziv k evakuaciji

Izraelska vojska je izdala opozorilo pred evakuacijo v industrijskem območju zahodnoiranskega mesta Tabriz, češ da bodo "v prihodnjih urah aktivni na tem območju". Sporočili so, da bo napad podoben nedavnim akcijam v Teheranu, usmerjenim proti vojaški infrastrukturi iranskega režima.

08.34

V izraelskem napadu na Libanon ubitih 12 zdravnikov

Poročila iz južnega Libanona kažejo, da so izraelski zračni napadi zadeli še več tarč, ki niso neposredno povezane s Hezbolahom. Izrael je bombardiral tudi civilno infrastrukturo, vključno s cestami in mostovi. Libanonsko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da je bilo v napadu v mestu Burdž Kalavija ubitih najmanj 12 zdravnikov in medicinskih sester, poroča BBC.

08.32

Ameriško veleposlaništvo v Bagdadu tarča napada

Iran nadaljuje napade na ameriške cilje v zalivskih državah. Ponoči je bilo tarča napada ameriško veleposlaništvo v Bagdadu, po nekaterih navedbah naj bi ga zadela iranska raketa, po drugih pa dron. Videti je dim, ki se dviga iz poslopja, druge podrobnosti za zdaj niso znane.

08.29

Pentagon na teren pošilja vojaško ladjo Tripoli in 5000 marincev

Ameriški mediji poročajo, da Pentagon na teren pošilja tudi amfibijsko vojaško ladjo Tripoli in dodatnih 5000 marincev, kar pomeni, da v Washingtonu razmišljajo o dodatnih možnostih za to, da umirijo razmere na trgu nafte. Dodatne enote bi lahko sodelovale pri zaščiti komercialnih ladij, ki plujejo skozi Hormuško ožino.

08.28

Zakaj je otok tako pomemben za Iran?

Otok Harg, ki leži v severnem delu Perzijskega zaliva okoli 30 kilometrov od obale, je ključen za iransko naftno industrijo, saj gre preko njega 90 odstotkov izvoza iranske nafte.

"Centralno poveljstvo Združenih držav Amerike je izvedlo enega najmočnejših bombnih napadov v zgodovini Bližnjega vzhoda in popolnoma uničilo VSE vojaške cilje na iranskem kronskem dragulju, otoku Harg," je sporočil Donald Trump.

"Odločil sem se, da ne bom uničil naftne infrastrukture na otoku. Če pa bo Iran ali kdorkoli drug storil karkoli, kar bi oviralo prost in varen prehod ladij skozi Hormuško ožino, bom to odločitev nemudoma ponovno preučil," je nadaljeval.

Zatrdil je še, da bo ameriška vojska kmalu začela spremljati ladje skozi Hormuško ožino.

Otok Harg leži v severnem delu Perzijskega zaliva okoli 30 kilometrov od obale. Varnostni analitik Mikey Kay je za BBC pojasnil, da prek njega poteka približno 90 odstotkov iranskega izvoza nafte, zato je ta ključna gospodarska žila za Teheran.

Odgovor Irana

Iranska vojska je v odgovor sporočila, da bo naftna in energetska infrastruktura, ki pripada podjetjem, ki sodelujejo z ZDA, "takoj uničena in spremenjena v kup pepela", če bodo napadeni njeni energetski objekti.

Agencija Fars, povezana z iransko revolucionarno gardo, je sporočila, da je bilo med ameriškimi napadi na otoku slišati več kot 15 eksplozij. Napadi so bili usmerjeni v zračno obrambo, pomorsko oporišče, nadzorni stolp letališča in hangar za helikopterje, je agencija zapisala v objavi na Telegramu.

Naftna infrastruktura na otoku pa ni bila poškodovana, poročajo iranski državni mediji.

FOTO: Profimedia

Iranske grožnje in napadi so namreč ohromili promet skozi strateško pomembno plovno pot, kar dviguje cene goriva na svetovnih trgih.

Agencija Associated Press poroča, da je helikoptersko ploščad v kompleksu ameriškega veleposlaništva zadela raketa, medtem francoska tiskovna agencija AFP navaja vire, ki pravijo, da je na veleposlaništvo padel dron. Podatkov o škodi ali žrtvah za zaenkrat ni.

To je bil že drugi napad na veleposlaništvo ZDA v iraški prestolnici od začetka vojne, zgodil pa se je nekaj ur po napadu na proiransko skupino Brigade Hezbolaha v Bagdadu, v katerem sta bila ubita dva njena pripadnika, poroča AFP.

Katarsko notranje ministrstvo pa je sporočilo, da so ponoči prestregli dva iranska raketna napada, preventivno so se odločili izprazniti več območij v Dohi. Kot poroča BBC, so prebivalci četrti Mušejreb, kjer ima sedež več ameriških podjetij, kot sta Google in American Express, dobili poziv, naj zapustijo ta del mesta. Prav tako naj bi izpraznili kampuse več ameriških univerz v Dohi.

