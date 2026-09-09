ZDA napadle pet iranskih tankerjev, eden potonil

Iranski mediji so poročali o več eksplozijah na otoku Harg, ključnem središču za izvoz iranske surove nafte, in blizu pristaniškega mesta Jask ob Hormuški ožini, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Glede na navedbe Centcoma so bili tarča napada štirje tankerji, povezani z iransko revolucionarno gardo, v Omanskem zalivu, ter še eden v bližini otoka Harg. Ameriška vojska je pred tem posadke tankerjev pozvala, naj zapustijo plovila, je zagotovil Centcom. Eden od tankerjev naj bi že potonil.

Ameriška stran trdi, da je napade izvedla v odgovor na raketna napada, ki ju je v zadnjih dveh dneh na ameriško vojaško ladjo izvedel Iran. Ladja se je sicer uspela izogniti napadoma in nadaljuje patruljiranje v regionalnih vodah, so sporočili in dodali, da ni bil ranjen noben član posadke.

Teheran se je na zadnje napade ZDA odzval z obstreljevanjem ameriškega oporišča v Jordaniji. Kot je javil, je ciljal bazo Al Azrak, kjer je po poročanju iranskih medijev odjeknilo več eksplozij. Jordanija je sporočila, da je sestrelila 18 od 20 iranskih raket, preostali dve naj bi padli na odmaknjena območja. O ranjenih ni poročil.

Še pred tem je islamska republika napovedala tudi napade na naftne tankerje ob obalah ameriških zaveznic Kuvajta in Bahrajna. So pa po navedbah revolucionarne garde že napadli 20 ameriških plovil, ki so skušala prečkati Hormuško ožino, ključno morsko pot za transport nafte in plina v regiji, nad katero ima od izbruha vojne konec februarja pretežen nadzor Iran.

Napadi med Iranom in ZDA so se več kot šest mesecev po začetku sovražnosti v minulem tednu znova stopnjevali.