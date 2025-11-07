ZDA napadle še en čoln v Karibih: v boju proti drogam ubile že 70 ljudi

Vodja Pentagona Pete Hegseth je sporočil, da so ameriške sile v četrtek napadle še en čoln z drogami v Karibih. V napadu so bile ubite tri osebe, s čimer se je število smrtnih žrtev v kontroverznem washingtonskem boju proti drogam povečalo na najmanj 70. Ameriške oblasti sicer trdijo, da gre pri tem za obrambo ZDA pred vnosom nevarnih substanc, vendar pa doslej niso predložile še nobenega dokaza, da potopljena plovila tudi dejansko prevažajo prepovedane droge.

Kot poroča portal France 24, so Združene države takšne napade, ki sicer po mnenju strokovnjakov predstavljajo zunajsodne uboje, četudi so usmerjeni na znane preprodajalce, začele izvajati v začetku septembra. Ciljale so predvsem na plovila v Karibih in vzhodnem Pacifiku, ki naj bi po njihovih navedbah prevažala droge. Vendar pa Washington doslej še ni delil nobenih konkretnih dokazov, da so njihove tarče tudi dejansko tihotapile droge ali predstavljale grožnjo ZDA. Ameriški predsednik Donald Trump je v enem od svojih nastopov sicer delovanje ZDA upravičeval z "dokazi v morju": "Samo poglejte tovor, ki je v morju. Velike vreče kokaina in fentanila vsepovsod." Ameriški napadi so doslej uničili najmanj 18 plovil; 17 čolnov in polpodmornico.

'Če želite ostati živi, nehajte preprodajati droge'

Vodja Pentagona Pete Hegseth je na spletu objavil posnetke napada, ki se je po njegovih besedah tako kot ostali napadi zgodil v mednarodnih vodah. Trdi tudi, da "plovilo upravlja določena teroristična organizacija".

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Na posnetku je videti čoln, ki pluje po vodi, nato pa v napadu eksplodira. Podobno kot pri ostalih posnetkih, ki jih je objavila ameriška vlada, je bil tudi tu del plovila iz nepojasnjenih razlogov zakrit. "Ubiti so bili trije narkoteroristi, ki so bili na krovu," je dejal Hegseth ter "vsem narkoteroristom, ki ogrožajo ZDA," namenil grožnjo: "Če želite ostati živi, nehajte preprodajati droge. Če boste še naprej preprodajali smrtonosne droge, vas bomo ubili." Administracija predsednika Trumpa je v Latinski Ameriki zbrala znatne sile v okviru "kampanje za izkoreninjenje trgovine z drogami". Doslej je v Karibe napotila šest mornariških ladij, v Portoriko je poslala bojna letala F-35 in v regijo prihaja tudi skupina letalonosilk USS Gerald R. Ford.

So 'narkoteroristi' v resnici zgolj navadni ribiči?

Vlade in družine ubitih v ameriških napadih so povedale, da je med mrtvimi veliko civilistov, predvsem ribičev. Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je medtem Trumpa večkrat obtožil tudi, da ga skuša ameriški predsednik odstaviti. Ameriški bombniki so od sredine oktobra s preleti nad Karibskim morjem v bližini Venezuele vsaj štirikrat demonstrirali svojo moč. Maduro vztraja, da njegova država ne goji drog, meni pa, da se Venezuela proti svoji volji vseeno izkorišča kot tihotapska pot za kolumbijski kokain.