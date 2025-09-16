ZDA napadle še eno domnevno ladjo z drogami iz Venezuele

Ameriški predsednik Donald Trump je v svoji objavi na platformi Truth Social zapisal: "Ameriške sile so davi po mojem ukazu izvedle drugi napad na pozitivno identificirane izjemno nasilne mamilarske kartele in narkoteroriste v območju odgovornosti južnega poveljstva. Napad se je zgodil, ko so narkoteroristi iz Venezuele v mednarodnih vodah tihotapili nezakonita mamila proti ZDA."
Ob tem je objavil tudi skoraj 30-sekundni videoposnetek, ki prikazuje ladjo na vodi, ki eksplodira in se nato vname. Po Trumpovih besedah so bili v tokratnem napadu ubiti trije ljudje. Za svojo trditev, da je plovilo prevažalo droge, pa Trump ni podal dokazov.
Novinarjem v Beli hiši je kasneje zagotovil, da imajo dokaze o tihotapljenju mamil. "Samo poglejte tovor, ki je v morju. Velike vreče kokaina in fentanila vsepovsod," je dejal.
To je že drugi tovrstni napad ta mesec. V podobnem ameriškem napadu pred dvema tednoma je umrlo 11 ljudi, dokazov o domnevnem tihotapljenju mamil pa ZDA niso predložile. Napad je sprožil zaskrbljenost, da Washington krši mednarodno pravo.
Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je incidenta v ponedeljek označil za agresijo ZDA. Poudaril je, da med vladama obeh držav ni nobene komunikacije. "Ne gre za napetosti. To je v resnici agresija, to je pravna agresija, ko nas kriminalizirajo, politična agresija z vsakodnevnimi grozilnimi izjavami, diplomatska agresija in stalna agresija vojaškega značaja," je dejal Maduro.
Po poročanju španske tiskovne agencije EFE je dejal, da Venezuela uveljavlja zakonito pravico do obrambe ob "vojaških grožnjah ZDA" v Karibih. Obenem je poudaril, da še vedno upa, da bo diplomacija lahko preprečila veliko vojno v regiji.
Najnovejši napad se je zgodil sredi velikega kopičenja ameriških vojaških sil v Karibih. Trump je v regijo poslal najmanj osem ameriških vojnih ladij, vključno z eno jedrsko podmornico.
Ameriški demokrati kritični do napadov
Demokratski senator z Rhode Islanda Jack Reed je izrazil zaskrbljenost zaradi morebitne kršitve mednarodnega prava, če vojska ni pravočasno opozorila čolna na napad ali ni najprej skušala onesposobiti plovila ali se poskusila nanj vkrcati. "Od Pentagona doslej nismo dobili jasne pravne utemeljitve za te napade," je po navedbah ameriške televizijske mreže CNN dejal Reed. Republikanci se odgovorom na vprašanja izmikajo.
Demokratski senator iz Kalifornije Adam Schiff je kmalu po novici o napadu napovedal resolucijo o vojnih pooblastilih, s katero bi si kongres povrnil pooblastila za takšne napade. "Ta nezakonita pobijanja nas spravljajo v nevarnost in bi lahko drugo državo pripravila do napadov na ameriške sile brez ustrezne utemeljitve," je na X objavil Schiff.
Trumpov državni sekretar Marco Rubio je v ponedeljek med obiskom v Izraelu za televizijo Fox News povedal, da 100-odstotno verjamejo, da je čoln prevažal mamila v ZDA, pri čemer je govoril o prvem napadu pred dvema tednoma. "Te čolne je treba razstreliti," je dejal in zagotovil, da je število čolnov, ki prevažajo mamila v ZDA od napada dramatično upadlo. Dejal je še, da Maduro zanj ni legitimni predsednik Venezuele ampak vodja mamilarskega kartela.
Trump je v morje blizu Venezuele napotil dve bojni skupini vojaških ladij in deset lovskih letal F-35 v Portoriko, poroča CNN. Maduro pa je napotil 25.000 vojakov na mejo s Kolumbijo in na obalo. Več tisoč ljudi naj bi se tudi pridružilo civilni milici v podporo vojski in za obrambo pred morebitnim ameriškim napadom.
