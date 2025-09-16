ZDA napadle še eno domnevno ladjo z drogami iz Venezuele

V ponedeljkovem ameriškem napadu v mednarodnih vodah pri Venezueli so bili ubiti trije ljudje. Nov napad se je zgodil dva tedna po tem, ko so ZDA napadle prvo ladjo iz Venezuele, za katero je Trumpova administracija prav tako trdila, da so jo uporabljali tihotapci z drogami. Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je oba incidenta označil za agresijo ZDA.

Ameriški predsednik Donald Trump je v svoji objavi na platformi Truth Social zapisal: "Ameriške sile so davi po mojem ukazu izvedle drugi napad na pozitivno identificirane izjemno nasilne mamilarske kartele in narkoteroriste v območju odgovornosti južnega poveljstva. Napad se je zgodil, ko so narkoteroristi iz Venezuele v mednarodnih vodah tihotapili nezakonita mamila proti ZDA." Ob tem je objavil tudi skoraj 30-sekundni videoposnetek, ki prikazuje ladjo na vodi, ki eksplodira in se nato vname. Po Trumpovih besedah so bili v tokratnem napadu ubiti trije ljudje. Za svojo trditev, da je plovilo prevažalo droge, pa Trump ni podal dokazov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Novinarjem v Beli hiši je kasneje zagotovil, da imajo dokaze o tihotapljenju mamil. "Samo poglejte tovor, ki je v morju. Velike vreče kokaina in fentanila vsepovsod," je dejal. To je že drugi tovrstni napad ta mesec. V podobnem ameriškem napadu pred dvema tednoma je umrlo 11 ljudi, dokazov o domnevnem tihotapljenju mamil pa ZDA niso predložile. Napad je sprožil zaskrbljenost, da Washington krši mednarodno pravo.

Nicolas Maduro med tiskovno konferenco FOTO: AP icon-expand

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je incidenta v ponedeljek označil za agresijo ZDA. Poudaril je, da med vladama obeh držav ni nobene komunikacije. "Ne gre za napetosti. To je v resnici agresija, to je pravna agresija, ko nas kriminalizirajo, politična agresija z vsakodnevnimi grozilnimi izjavami, diplomatska agresija in stalna agresija vojaškega značaja," je dejal Maduro. Po poročanju španske tiskovne agencije EFE je dejal, da Venezuela uveljavlja zakonito pravico do obrambe ob "vojaških grožnjah ZDA" v Karibih. Obenem je poudaril, da še vedno upa, da bo diplomacija lahko preprečila veliko vojno v regiji. Najnovejši napad se je zgodil sredi velikega kopičenja ameriških vojaških sil v Karibih. Trump je v regijo poslal najmanj osem ameriških vojnih ladij, vključno z eno jedrsko podmornico.

Ameriški demokrati kritični do napadov