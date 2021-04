ZDA napovedale gospodarske sankcije proti Rusiji

ZDA so napovedale gospodarske sankcije proti Rusiji in izgon desetih ruskih diplomatov, poročajo tuje tiskovne agencije. Gre za izvršno odredbo njihovega predsednika Joeja Bidna.

Še pred tem sta nemška kanclerkaAngela Merkelin ameriški predsednik Biden v telefonskem pogovoru podprla pozive Rusiji, naj ustavi nameščanje svoje vojske ob meji z Ukrajino. O tem so v sredo prek video konference govorili tudi ministri zveze Nato, ki že dlje časa izraža zaskrbljenost zaradi dogajanja.

"Kanclerka in predsednik sta se strinjala, da je nujno od Rusije zahtevati ustavitev najnovejšega kopičenja vojske, da bi dosegli umiritev razmer," je v sredo zvečer po pogovoru voditeljev sporočil tiskovni predstavnik MerkloveSteffen Seibert.

O zaostrovanju med Rusijo in Ukrajino, ki s krepitvijo ruske vojaške prisotnosti zbuja zaskrbljenost, da bi se lahko konflikt vnovič razplamtel, so pred tem v sredo na video konferenci govorili tudi obrambni in zunanji ministri držav članic Nata.