Tujina

ZDA napovedale novo vojaško operacijo proti tihotapcem mamil

Washington, 14. 11. 2025 12.49 | Posodobljeno pred 53 minutami

STA , D.L.
Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je napovedal novo vojaško operacijo proti tihotapcem mamil v Latinski Ameriki. Kot je dejal, bo njen namen zaščititi ZDA pred dotokom mamil. Pri tem ni pojasnil, kako se bo operacija razlikovala od dozdajšnjih ameriških napadov na domnevna plovila tihotapcev mamil.

Pete Hegseth
Pete Hegseth FOTO: AP

"Danes napovedujem operacijo SOUTHERN SPEAR (v prevodu: južno kopje)," je na omrežju X zapisal ameriški obrambni minister Pete Hegseth. "Ta misija bo branila našo domovino, odstranila narkoteroriste iz naše poloble in zaščitila našo domovino pred drogami, ki ubijajo naše ljudi," je dodal.

Ameriška televizija CBS je pred tem v sredo ob sklicevanju na vire poročala, da so vojaški uradniki predsedniku ZDA Donaldu Trumpu predstavili načrte za morebitne operacije v Venezueli, vključno z napadi na kopnem. 

Napad na domnevno plovilo tihotapcev mamil
Napad na domnevno plovilo tihotapcev mamil FOTO: Profimedia

Ameriška vojska v Karibskem morju in vzhodnem Tihem oceanu od začetka septembra izvaja napade na domnevna plovila tihotapcev z drogami. Po navedbah Washingtona so napadi nujni za zajezitev dotoka mamil v državo, številni pa opozarjajo, da ti predstavljajo kršitve človekovih pravic.

Zaradi napadov se krepijo napetosti zlasti med ZDA in Venezuelo. Caracas se namreč boji, da so operacije ameriške vojske v resnici pretveza za načrtovano zamenjavo oblasti v Venezueli.

Kot je v četrtek poročala televizija CNN, je ameriška vojska v ponedeljek izvedla nov napad na domnevno plovilo tihotapcev mamil, ki je terjal štiri smrtne žrtve. Po navedbah uradnika Pentagona je bil to že 20. napad ZDA na tovrstna plovila. Skupno je bilo tako od začetka septembra ubitih že najmanj 80 ljudi.

ZDA tihotapci mamil Latinska Amerika vojska operacija SOUTHERN SPEAR
V mednarodnih vodah ZDA brez predloženih dokazov ubile še šest ljudi

ZDA napadle še en čoln v Karibih: v boju proti drogam ubile že 70 ljudi

V Karibskem morju razstrelili nov čoln in ubili tri 'narkoteroriste'

Trump potopil še en 'čoln z drogami', Venezuela zahteva preiskavo 'zločinov ZDA'

KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GMajky
14. 11. 2025 14.06
-1
recimo, da se trumpa and co. oznaci za teroriste in se jih odstrani, kakor on odstranjuje brez dokazil!!! kaj bi folk porekel na to idejo?!?
ODGOVORI
0 1
Posteni
14. 11. 2025 14.09
Kdo ga pa naj bi odstranil ??
ODGOVORI
0 0
r h
14. 11. 2025 14.05
Če je to res, kapo dol. To je potrebno potamanit in ni nikakršnjih stroškov z sodnijami in vzdrževanja le teh v zaporih. BRAVO
ODGOVORI
0 0
FIRBCA
14. 11. 2025 14.00
+1
tu se vidi da jim pojenjuje sapa no kokico rabijo saj jo 70% yenkijev papca. Mogoce ne gre to cez njihove kanale. Sam da za take ladje tja posiljas joj joj smo mocni.
ODGOVORI
2 1
vlahov
14. 11. 2025 13.57
+1
Karteli so vedno v socializmu . Venezuela je imel pred socializmom 15.000 usd BDP , danes je 5.000 usd . Nič ne pomaga , ko trošijo državni denar.
ODGOVORI
2 1
Haloo
14. 11. 2025 13.57
+3
Koliko družin uničijo edino pametno se jih reši za vedno ne pa da jih še hranijo in prenočišče dajo to kar iščejo si zaslužijo 🏴‍☠️🏴🗽
ODGOVORI
4 1
Voly
14. 11. 2025 13.56
+2
Pa kdo za v raga Amerikance prosi za to? Strmoglavljenje Venezuelske vlade bi jim prišlo zelo prav, saj imajo veliko nafte.
ODGOVORI
3 1
SilverWarior
14. 11. 2025 13.50
+3
Pa kaj vam ni jasno Amerika samo ščiti svoje interese v "Ameriškem" zalivu.
ODGOVORI
3 0
FIRBCA
14. 11. 2025 14.01
+1
SilverWarior. Amerika ima malcken delez svojega morja v tem talivu mal zemljevid v roke vzemi.
ODGOVORI
1 0
GMajky
14. 11. 2025 14.08
firbca, ocitno ne prepoznas sarkazma!
ODGOVORI
0 0
JAZsemTI
14. 11. 2025 13.36
-4
Kdo pameten na sumljivi čoln pošlje raketo, ki je vredna 500.000$ In z lahkoto bi lahko preverili kdo in kaj transportira saj ga lahko sledijo s satelitom. To kar počnejo amerikanci v Karibskem morju ni nič drugega kot neizzvan vojaški napad na civiliste z namenom eskalacije. ZN in ameriški klovn Guterres pa itak nimajo “prava glasanja”, ker so na USA plačilni listi. Vendar so se kavbojci malo prepozno spomnili šariti po Venezueli saj so se tam že parkirali Rusi in so Kitajci investirali milijarde v venezuelsko ekonomijo. Kdor malo dlje spremlja to telenovelo mu ja jasno, da se ZDA grejo čisti kolonializem po J. In Sr. Ameriki z državnimi udari in nastavljanjem lojalnih režimov, ki multinacionalkam puščajo proste roke. A kot je videti je tokrat vsa Latinska Amerika na na strani Venezuele, ker ima dovolj protestantskih gringov.
ODGOVORI
1 5
nelevnedesen
14. 11. 2025 13.50
+0
Ja, seveda. Saj ne streljajo s patrioti, ampak z navadno raketo zemlja- zrak
ODGOVORI
1 1
Zvedavi_norec
14. 11. 2025 13.58
+1
Bum.bar, kolk pa misliš da stanejo te rakete?
ODGOVORI
1 0
Zvedavi_norec
14. 11. 2025 14.01
+1
Kolk pa misliš da stanejo "navadne" rakete?
ODGOVORI
1 0
ptuj.si
14. 11. 2025 13.29
+4
Bravo.
ODGOVORI
5 1
