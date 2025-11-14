ZDA napovedale novo vojaško operacijo proti tihotapcem mamil

Ameriška televizija CBS je pred tem v sredo ob sklicevanju na vire poročala, da so vojaški uradniki predsedniku ZDA Donaldu Trumpu predstavili načrte za morebitne operacije v Venezueli, vključno z napadi na kopnem.

"Danes napovedujem operacijo SOUTHERN SPEAR (v prevodu: južno kopje)," je na omrežju X zapisal ameriški obrambni minister Pete Hegseth . "Ta misija bo branila našo domovino, odstranila narkoteroriste iz naše poloble in zaščitila našo domovino pred drogami, ki ubijajo naše ljudi," je dodal.

Ameriška vojska v Karibskem morju in vzhodnem Tihem oceanu od začetka septembra izvaja napade na domnevna plovila tihotapcev z drogami. Po navedbah Washingtona so napadi nujni za zajezitev dotoka mamil v državo, številni pa opozarjajo, da ti predstavljajo kršitve človekovih pravic.

Zaradi napadov se krepijo napetosti zlasti med ZDA in Venezuelo. Caracas se namreč boji, da so operacije ameriške vojske v resnici pretveza za načrtovano zamenjavo oblasti v Venezueli.

Kot je v četrtek poročala televizija CNN, je ameriška vojska v ponedeljek izvedla nov napad na domnevno plovilo tihotapcev mamil, ki je terjal štiri smrtne žrtve. Po navedbah uradnika Pentagona je bil to že 20. napad ZDA na tovrstna plovila. Skupno je bilo tako od začetka septembra ubitih že najmanj 80 ljudi.