ZDA napovedale omilitev nekaterih sankcij proti Venezueli

Čeprav ZDA uradno ne priznavajo vlade Nicolasa Madure, so se z njo pred kratkim dogovorile o deportacijah nezakonitih migrantov iz Venezuele. V to državo se je tako v sredo vrnilo prvih 130 migrantov, ki so jih ZDA deportirale s posebnim letalom. Doslej so jih pošiljali nazaj z navadnimi potniškimi leti skupaj z običajnimi potniki.

"Na letalu so tisti, ki so pred kratkim nezakonito vstopili v ZDA in tisti, ki so tu že dlje časa in so zagrešili kazniva dejanja. To je prvi tak polet in v naslednjih dneh in tednih jih bo še več," je novinarjem v Teksasu povedal uradnik ameriške Službe za carine in priseljevanje Corey Price.

Predsednik ZDA Joe Biden je pod velikim pritiskom republikancev zaradi naraščanja nezakonitih vstopov v ZDA, prihodnje leto pa bodo v ZDA predsedniške volitve. Biden se je zato med drugim odločil celo za nadaljevanje gradnje zidu na meji z Mehiko ter deportacije določenih priseljencev, ki niso upoštevali pravil za vstop.

Po drugi strani pa je Bidnova vlada pred kratkim zagotovila zaščito pred izgonom 472.000 Venezuelcem in jim odprla pot do legalizacije statusa.