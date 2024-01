ZDA napovedale ponovno uvedbo naftnih sankcij proti Venezueli

ZDA so oktobra lani po dogovoru med venezuelsko vlado in opozicijo na Barbadosu o izvedbi letošnjih volitev nekoliko omilile sankcije proti Venezueli. Maduro je obljubil svobodne volitve. A venezuelsko vrhovno sodišče je v petek odločilo, da vodilna opozicijska kandidata za predsednika države Maria Corina Machado in Henrique Capriles ne bosta smela kandidirati, ker zanju velja 15-letna prepoved opravljanja javnih funkcij.

ZDA to razumejo kot izigravanje dogovora z Barbadosa. "Če ne bo napredka med Madurovo vlado in opozicijo glede opozicijskih kandidatov za predsednika, ZDA ne bodo obnovile licenc za izvoz nafte in plina, ki jim veljavnost poteče 18. aprila," je dejal Miller.

Podpredsednica Venezuele Delcy Rodriguez je na družbenem omrežju X objavila, da gre za nevljudno in neprimerno izsiljevanje. Zagrozila je, da bo Venezuela prenehala sprejemati svoje državljane, ki jih ZDA vračajo v domovino.