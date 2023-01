ZDA ne bodo poslale bojnih letal Falcon Ukrajini

Letala, ki jih Ukrajina želi, F-16 Fighting Falcons veljajo za ena izmed najbolj zanesljivih bojnih letal na svetu, uporabljajo jih tudi druge države, kot sta denimo Belgija in Pakistan. Če bi se ZDA odločile, da vendarle pošljejo letala bi to pomenil kar velik korak naprej za Ukrajino, ki trenutno uporablja bojna letala iz sovjetskega obdobja in so bila izdelana preden je država pred več kot 30 leti razglasila neodvisnost od ZSSR. Vendar so do zdaj prošnje Zelenskega naletele na gluha ušesa, Biden pa se je osredotočil na zagotavljanje vojaške podpore na drugih področjih, denimo artilerije, oklepnikov in orožja za zračno obrambo na tleh, kot je raketni sistem Patriot.