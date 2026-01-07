ZDA ne izključujejo možnosti vojaškega prevzema Grenlandije

"Predsednik Trump je jasno povedal, da je prevzem Grenlandije prednostna naloga nacionalne varnosti ZDA in je ključnega pomena za odvračanje naših nasprotnikov v arktični regiji. Predsednik in njegova ekipa razpravljajo o vrsti možnosti za uresničitev tega pomembnega zunanjepolitičnega cilja, seveda pa je uporaba ameriške vojske vedno možnost, ki jo ima na voljo vrhovni poveljnik," je dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt. Grenlandija, ki spada pod Dansko, je ponovno postala predmet vroče mednarodne razprave, potem ko je namestnik šefa kabineta Bele hiše Stephen Miller v ponedeljek za CNN dejal, da je uradno stališče vlade ZDA, da bi morala Grenlandija biti del ZDA.

Ameriška televizijska mreža CNN je v torek poročala, da je državni sekretar Marco Rubio kongresnikom povedal, da vlada namerava Danski ponuditi odkup Grenlandije. Danska že dolgo zavrača zanimanje Trumpove vlade za Grenlandijo, kar je ponovila ta teden. Danska premierka Mette Frederiksen je dejala, da bi ameriški prevzem nadzora nad Grenlandijo z vojsko pomenil konec zveze Nato. Obe državi sta članici Nata. Članice zavezništva se v 1. členu severnoatlantske pogodbe zavezujejo, da se bodo v medsebojnih odnosih vzdržale grožnje s silo ali uporabe sile na način, ki ni v skladu s cilji Združenih narodov. 5. člen pogodbe pa določa, da je napad na članico Nata napad na vse članice zavezništva, zato velja načelo kolektivne samoobrambe. Donald Trump vztraja, da je Grenlandija ključnega pomena z vidika nacionalne varnosti, čeprav ZDA tam že imajo vojaško oporišče.