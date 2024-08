ZDA ne verjamejo v zmago Madura: 'Gonzales Urrutia je dobil največ glasov'

"Glede na prepričljive dokaze je ZDA in venezuelskemu ljudstvu jasno, da je Edmundo Gonzalez Urrutia dobil največ glasov na nedeljskih predsedniških volitvah v Venezueli," je dejal državni sekretar ZDA Antony Blinken in kandidatu opozicije čestital za uspešno volilno kampanjo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tudi Argentina in Peru sta priznala Gonzaleza za zmagovalca predsedniških volitev. "Vsi lahko brez dvoma potrdimo, da je legitimni zmagovalec in izvoljeni predsednik Edmundo Gonzalez," je danes na omrežju X zapisala argentinska zunanja ministrica Diana Mondino.

Po razglasitvi Madura za zmagovalca so v več mestih po državi izbruhnili protesti, v katerih je bilo po podatkih nevladne organizacije Foro Penal aretiranih več kot 1200 ljudi, najmanj enajst pa ubitih. Opozicija je poročala o dvajsetih mrtvih in enajstih prisilnih izginotjih.

"Ostati moramo trdni, organizirani in mobilizirani s ponosom, da smo dosegli zgodovinsko zmago," je sporočila na družbenih omrežjih. V članku za ameriški časnik Wall Street Journal pa je v četrtek zapisala, da se skriva in da "se boji za svoje življenje", potem ko je opozicija izpodbijala Madurovo sporno zmago.

Volitve v Venezueli so v svetu sicer sprožile različne odzive. Številne države po svetu so pozvale k zagotavljanju preglednosti izidov, več latinskoameriških držav je bilo ob tem kritičnih do volitev in podvomilo v izide, ki so zmago pripisali Maduru.

Brazilija, Kolumbija in Mehika so v četrtek znova pozvale k "nepristranskemu preverjanju" izidov volitev zaradi vprašanj o legitimnosti zmage predsednika Madura. "Zelo pozorno spremljamo proces štetja glasov in pozivamo venezuelske volilne oblasti, naj nemudoma ukrepajo in javno objavijo podatke, razdeljene po voliščih," so v skupni izjavi zapisale vlade treh držav.