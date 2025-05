ZDA: Nemška AfD ni ekstremistična

"Zahod je skupaj porušil berlinski zid. In ponovno so ga zgradili - ne Sovjeti ali Rusi, ampak nemški establišment," je na omrežju X zapisal ameriški podpredsednik JD Vance. Tudi Rubio je obsodil odločitev BfV in jo označil za "prikrito tiranijo".

"Nemčija je svoji obveščevalni agenciji pravkar dala nova pooblastila za nadzor opozicije. To ni demokracija - to je prikrita tiranija. Nemčija bi morala spremeniti smer. Resnično ekstremistična ni priljubljena AfD (...), temveč smrtonosna politika priseljevanja (...), ki ji AfD nasprotuje," je dodal državni sekretar Marco Rubio.