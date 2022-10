ZDA neuspešno lobirale, zdaj besne: 'Opec se je postavil na stran Rusije'

Odločitev o zmanjšanju črpanja je bila sprejeta kljub obsežnemu lobiranju ZDA pred zasedanjem. Bidnova administracija si pred prihajajočimi vmesnimi kongresnimi volitvami namreč ne želi zvišanja cen pogonskih goriv. V odzivu je ameriška vlada kritizirala reze in odločitev označila za "kratkovidno" v času, ko je "ohranjanje globalne oskrbe z energijo izjemnega pomena". Poudarili so, da bodo ZDA še naprej sproščale nafto iz svojih strateških rezerv in da preučujejo dodatne ukrepe za povečanje domače oskrbe z nafto.

Savdski minister za energijo princ Abdulaziz bin Salman je zavrnil namigovanja, da bi kartelni dogovor škodil potrošnikom in poudaril, da so sprejeti ukrepi namenjeni spodbujanju dologročnih naložb v proizvodnjo nafte. Cene nafte so v pričakovanju srečanja Opec+ rasle, po včerajšnji novici pa se je cena soda severnomorske nafte brent ustavila pri 93,95 dolarja za sod. Danes so sicer cene že nekoliko izgubile zagon.

Analitiki poudarjajo, da je poteza Savdske Arabije, ki bo škodovala prizadevanjem zahodnih držav za omejitev ruskega prihodka od prodaje nafte, zaznamovala pomemben trenutek v 75 let dolgem energetskem zavezništvu Rijada z ZDA. "Savdska Arabija je Opec postavila na pot trka s svobodnim svetom. Postavili so se na stran Rusije v imenu zaščitenega upravljanja naftnega trga. Potrošniki se medtem po vsem svetu borijo z inflacijo in naraščajočimi življenjskimi stroški," je komentiral Bill Farren-Price, analitik pri podjetju Enverus. Ob tem pričakuje, da bo Rijad občutil politične posledice.

Odločitev kartela je prišla le nekaj ur po tem, ko so se države EU z ZDA dogovorile o možnosti uvedbe cenovne kapice za rusko nafto, s čimer naj bi pripomogli k stabilizaciji svetovnih cen energije. Savdska Arabija in druge zalivske države, članice Opeca, se bojijo, da bi ta načrt znižal cene nafte na vseh področjih. "To je zelo političen in jasen znak nezadovoljstva Opeca glede omejitve cen nafte. Ne glede na to, ali je omejitev cen dejansko učinkovita, vidijo to kot nevaren precedens," je dejala Amrita Sen, analitičarka pri Energy Aspects.

Generalni sekretar Opeca Haitham al-Ghais iz Kuvajta medtem trdi, da skupina le zagotavlja varnost in stabilnost za energetske trge. "Vse ima svojo ceno. Energetska varnost ima tudi svojo ceno," je dejal.

Minister za energijo Združenih arabskih emiratov Suhail Al Mazrouei pa je poudaril, da je skupina osredotočena na preprečevanje strmoglavljenja cen nafte, kot se je to zgodilo leta 2008. Pri tem se ni želel vključiti v razprave o vlogi Rusije na trgu. "V Evropi imajo svojo zgodbo, v Rusiji svojo. Ne moremo se postaviti na stran te ali one države," je dejal za Financial Times.