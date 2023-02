ZDA: Ni dokazov, da bi bili trije leteči predmeti del vohunskih operacij

Na torkovi novinarski konferenci je tiskovni predstavnik John Kirby pojasnil, da bodo oblasti – dokler ne bodo našli ostankov in jih analizirali – težko določile namen ali izvor treh letečih predmetov, ki so jih v zadnjih dneh sestrelili nad Aljasko, Kanado in Michiganom.

"Za zdaj nič ne kaže na to, da bi bili ti trije predmeti del kitajskega vohunskega programa in da bi zbirali obveščevalne podatke," je dodal. Ameriški preiskovalci zdaj preučujejo možnost, da bi lahko šlo za balone, povezane s komercialnimi ali raziskovalnimi subjekti, kar pa pomeni, da ne predstavljajo nevarnosti za ZDA. Ob tem je sicer opozoril, da do zdaj še nobeno podjetje, organizacija ali tuja vlada ni vložilo zahteve po dostopu do predmetov.

V zadnjem primeru – ko so nad Huronskim jezerom opazili nov leteči predmet – je ameriško vojaško letalo F-16 izstrelilo raketo Sidewinder in sprva zgrešilo cilj. "Prvič ga nismo zadeli, drugič da," je pojasnil ameriški general Mark Milley.

Peking medtem meni, da je bil odziv ZDA na balone "pretiran". "Mnogi v ZDA se sprašujejo, kaj dobrega lahko tako drago ukrepanje prinese ZDA in njenim davkoplačevalcem," je bil kritičen tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Wang Wenbin.