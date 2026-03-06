Naslovnica
Tujina

Objavljeni dodatni Epsteinovi dokumenti, obtožbe tudi na račun Trumpa

06. 03. 2026 19.29

Avtor:
N.V. STA
Donald Trump

Pravosodno ministrstvo ZDA je objavilo nekaj dodatnih dosjejev o Jeffreyju Epsteinu, ki zadevajo tudi nepotrjene obtožbe na račun predsednika Donalda Trump o spolni zlorabi mladoletnice. Ministrstvo ni pojasnilo, zakaj objava teh dokumentov zamuja, demokrati pa ga obtožujejo prikrivanja za zaščito predsednika Trumpa.

Ministrstvo je v skladu s konec lanskega leta sprejetim zakonom objavilo milijone dokumentov, videoposnetkov, fotografij in drugega gradiva, povezanega z Epsteinom, ki je leta 2019 v newyorškem priporu naredil samomor. Demokrati in preživele žrtve Epsteinovih spolnih zlorab ministrstvo obtožujejo, da ni objavilo vsega, še posebej ne materiala, ki omenja Trumpa, čeprav je ta v že objavljenih dokumentih največkrat omenjen več kot 30.000-krat.

Trump in Epstein sta bila dolga leta prijatelja na Floridi in v New Yorku, razšla pa naj bi se po prvi Epsteinovi obsodbi zaradi siljenja mladoletnic v prostitucijo v začetku tisočletja na Floridi, vendar to doslej še ni docela pojasnjeno. Trump trdi, da je Epsteina izključil iz svojega kluba Mar-a-Lago na Floridi, ker naj bi mu od tam kradel zaposlena dekleta.

Fotografije iz zapuščine Jeffreyja Epsteina, povezane s Trumpom
Fotografije iz zapuščine Jeffreyja Epsteina, povezane s Trumpom
FOTO: Profimedia

Bivši predsednik Bill Clinton pa je na nedavnem zaslišanju pred kongresnim odborom za vladni nadzor dejal, da naj bi mu Trump pred leti razložil, da sta se z Epsteinom sprla zaradi nepremičninskih poslov, za kar da mu je bilo potem žal.

Ameriški mediji so že nekaj dni omenjali dokumente o zaslišanjih ženske, ki je zvezni policiji FBI prijavila, da jo je Epstein večkrat spolno zlorabil, v 80. letih prejšnjega stoletja, ko je bila mladoletna, pa naj bi jo v oralni spolni odnos prisilil tudi Trump.

Neimenovana ženska je agentom FBI povedala, da se zaveda, da je od incidenta minilo že veliko let in je zadeva že zastarala, zato ni hotela vztrajati pri kazenski ovadbi Trumpa, ker da se ne bo zgodilo nič, sama pa bo izpostavljena kritikam in nevarnosti. Agenti FBI so ji povedali, naj se sama odloči, kako bo postopala, pri čemer so ji na voljo, silili pa je ne bodo, poroča televizija MS NOW.

Preberi še Trdi, da jo je Trump še mladoletno sprva prisilil v odnos in nato udaril

Objavljeni dokumenti ne navajajo, ali so agenti njeno prijavo vzeli kot verodostojno, vendar pa so z njo opravili kar štiri pogovore. Trump doslej še ni bil obtožen nobenih kaznivih dejanj ali kakšnega koli neprimernega ravnanja v zvezi z Epsteinovimi mladoletnicami in tudi Clinton je pričal, da ni imel nikoli nobenega razloga za sum o tem.

Ministrstvo za pravosodje je ob objavi dokumentov opozorilo, da gre za neresnične in senzacionalistične trditve, kar je zatrdila tudi tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt. Ta je dodala, da je za te dokumente vedelo tudi pravosodno ministrstvo predsednika Joeja Bidna in ni ukrepalo.

Z Epsteinoom povezana afera, ki so jo izsilili Trumpovi podporniki iz njegovega gibanja Maga, še zdaleč ni končana, saj odbor za vladni nadzor nadaljuje delo. Prostovoljno se namerava na zaslišanju zglasiti Trumpov minister za trgovino, potem ko so objavljeni dokumenti pokazali, da ni prekinil stikov s svojim newyorškim sosedom Epsteinom po njegovi prvi obsodbi.

Odbor pa je ob nasprotovanju njegovega predsednika Jamesa Comerja pred dnevi izglasoval poziv na zaslišanje pravosodni ministrici Pam Bondi, da pojasni, zakaj ministrstvo ni upoštevalo zakonske zahteve o objavi vseh dosjejev.

ZDA uporabile natančne balistične rakete dolgega dosega

Aijn Prenn
06. 03. 2026 20.31
A pol tisti eksorcizem v ovalni pisarni ni uspel al kako??
Odgovori
0 0
ZeleniGuru
06. 03. 2026 20.08
ja kje pa mislite da je trump melanijo dobil :D
Odgovori
+7
10 3
Jermen
06. 03. 2026 19.59
A melaniin podpis so najdli na raketi ki je umorila cez 100iranski d3klic?
Odgovori
+3
5 2
Slovenska pomlad
06. 03. 2026 19.44
Trumpa politično preganjajo, tako kot Janšo in Jankovića.
Odgovori
-14
3 17
lakala28
06. 03. 2026 19.54
Same poštenjake preganjajo, neverjetno. Ampak Janković vsaj krvavih rok nima. Razen spornega denarja nima nikogar na vesti. A to je že druga zgodba. kramp in bolnik vesti itak nimata, tako da ju to niti malo ne skrbi.
Odgovori
+8
10 2
bibaleze
