Objavljeni dodatni Epsteinovi dokumenti, obtožbe tudi na račun Trumpa

Ministrstvo je v skladu s konec lanskega leta sprejetim zakonom objavilo milijone dokumentov, videoposnetkov, fotografij in drugega gradiva, povezanega z Epsteinom, ki je leta 2019 v newyorškem priporu naredil samomor. Demokrati in preživele žrtve Epsteinovih spolnih zlorab ministrstvo obtožujejo, da ni objavilo vsega, še posebej ne materiala, ki omenja Trumpa, čeprav je ta v že objavljenih dokumentih največkrat omenjen več kot 30.000-krat. Trump in Epstein sta bila dolga leta prijatelja na Floridi in v New Yorku, razšla pa naj bi se po prvi Epsteinovi obsodbi zaradi siljenja mladoletnic v prostitucijo v začetku tisočletja na Floridi, vendar to doslej še ni docela pojasnjeno. Trump trdi, da je Epsteina izključil iz svojega kluba Mar-a-Lago na Floridi, ker naj bi mu od tam kradel zaposlena dekleta.

Fotografije iz zapuščine Jeffreyja Epsteina, povezane s Trumpom FOTO: Profimedia

Bivši predsednik Bill Clinton pa je na nedavnem zaslišanju pred kongresnim odborom za vladni nadzor dejal, da naj bi mu Trump pred leti razložil, da sta se z Epsteinom sprla zaradi nepremičninskih poslov, za kar da mu je bilo potem žal. Ameriški mediji so že nekaj dni omenjali dokumente o zaslišanjih ženske, ki je zvezni policiji FBI prijavila, da jo je Epstein večkrat spolno zlorabil, v 80. letih prejšnjega stoletja, ko je bila mladoletna, pa naj bi jo v oralni spolni odnos prisilil tudi Trump. Neimenovana ženska je agentom FBI povedala, da se zaveda, da je od incidenta minilo že veliko let in je zadeva že zastarala, zato ni hotela vztrajati pri kazenski ovadbi Trumpa, ker da se ne bo zgodilo nič, sama pa bo izpostavljena kritikam in nevarnosti. Agenti FBI so ji povedali, naj se sama odloči, kako bo postopala, pri čemer so ji na voljo, silili pa je ne bodo, poroča televizija MS NOW.