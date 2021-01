ZDA objavile opozorilo pred terorističnimi grožnjami domačih ekstremistov

"Podatki kažejo, da bi se lahko nekateri ideološko motivirani nasilni skrajneži, ki nasprotujejo novi oblasti in predsedniški tranziciji, še naprej mobilizirali, da bi spodbujali ali izvajali nasilje," so sporočili iz službe za domovinsko varnost. Kot možne motive za dejanja so navedli tudi zamere, ki jih podžigajo lažne novice, zavajanja in izkrivljanja dejstev.

So pa ob tem tudi dodali, da zaenkrat sicer nimajo nobenih informacij o obstoju večjih terorističnih načrtov. "Kljub temu pa se v zadnjih dneh dogajajo nasilni izgredi, zato ostajamo zaskrbljeni glede posameznikov, ki so razočarani zaradi tranzicije oblasti in bi lahko mobilizirali širši spekter ideološko motiviranih akterjev za spodbujanje in širjenje nasilja."