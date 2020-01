ZDA obsodile najnovejši raketni napad na iraško oporišče

ZDA so v preteklosti za tovrstne napade krivile iraške skupine, ki jih podpira Iran. V iraškem oporišču Al Balad je bil nastanjen manjši kontingent ameriških letalskih sil kot tudi ameriški pogodbeniki, vendar so večino umaknili po zaostritvi napetosti med ZDA in Iranom v zadnjih dveh tednih.

Al Balad je glavno oporišče za iraško floto letal F-16s, ki so jih kupili od ZDA. Vojaška oporišča, v katerih so nastanjene ameriške enote, so bila v zadnjih mesecih tarča niza raketnih in topniških napadov. V enem od njih je bil prejšnji mesec ubit ameriški pogodbeni sodelavec.

Njegova smrt je sprožila dramatičen razvoj dogodkov. ZDA so odgovorile z napadi na iraške skupine, povezane z Iranom, nato so iraški protestniki napadli ameriško veleposlaništvo v Bagdadu, vrhunec pa je bila ameriška likvidacija vplivnega iranskega generalaKasema Solejmanija.