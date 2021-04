ZDA obžalujejo ruski odgovor na ameriške sankcije proti Moskvi

"Nam ni v interesu, da se zapletemo v krog zaostrovanja, vendar si pridržujemo pravico do odgovora na kakršnokoli rusko maščevanje ZDA," so poudarili v tiskovni službi ameriškega zunanjega ministrstva.

"Prejeli nismo nobene uradne diplomatske korespondence s podrobnostmi o aktivnostih ruske vlade proti diplomatski misiji ZDA v Rusiji," je povedal.

Ruski zunanji ministerSergej Lavrov je v petek sporočil, da bo njegova država v odgovor na ameriški izgon desetih ruskih diplomatov in sankcije ZDA iz Rusije izgnala deset ameriških diplomatov in uvedla sankcije za ameriške predstavnike. Vstop v državo so med drugim prepovedali pravosodnemu ministru ZDA Merricku Garlandu, ministru za domovinsko varnostAlejandru Mayorkasu, direktorju FBI Christopherju Wrayju, nacionalni direktorici za obveščevalne dejavnostiAvril Haines ter direktorici Sveta Bele hiše za notranjo politiko Susan Rice, ker so vpleteni v razvoj in uveljavljanje protiruske smeri v ZDA.

Ameriška vlada je pred tem v četrtek uvedla nove sankcije proti Rusiji zaradi računalniških vdorov in vpletanja v ameriške volitve. ZDA so izgnale deset ruskih diplomatov in kaznovale več deset oseb in podjetij.

Lavrov je še napovedal, da bo Rusija izgnala poljske diplomate v odgovor na podoben korak Varšave. Z ruskega zunanjega ministrstva so nato sporočili, da bodo iz države izgnali pet poljskih diplomatov, potem ko je Poljska v znak solidarnosti z ZDA v četrtek izgnala tri ruske diplomate.