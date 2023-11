ZDA odobrile prvo cepivo proti virusu čikungunje

V ZDA so od septembra poročali o približno 440.000 primerih čikungunje, vključno s 350 smrtnimi primeri. Največ primerov je bilo letos zabeleženih v Južni Ameriki in Južni Aziji, poroča britanski BBC, ki ob tem dodaja, da posebnega zdravila za zdravljenje čikungunje za zdaj ni.

S tem ko je FDA odobrila Ixchiq, bi to lahko po pričakovanjih pospešilo uvedbo cepiva v državah, kjer je virus najbolj razširjen.

FDA je odobrila cepivo za osebe, starejše od 18 let, pri katerih obstaja povečano tveganje za okužbo s čikungunjo, potreben pa bo samo en odmerek. Cepivo je razvilo avstrijsko-francosko farmacevtsko podjetje Valneva in bo na voljo pod imenom Ixchiq.

Čikungunja, ki jo prenašajo komarji, povzroča vročino in bolečine v sklepih ter je lahko usodna za novorojenčke. Pogosta je v tropskih in subtropskih regijah Afrike, jugovzhodne Azije in delih Amerike."Vendar se je virus čikungunje razširil na nova geografska območja, kar je povzročilo porast svetovne razširjenosti bolezni," je še sporočila FDA, ki poroča o več kot pet milijonih primerov v zadnjih 15 letih.

Iz Italije so v začetku oktobra poročali, da so tudi v Trstu zabeležili prvi primer okužbe s čikungunjo. To je bil sicer že peti primer te bolezni v naši zahodni sosedi.