Tujina

ZDA odpravile sankcije proti Dodiku

Washington/Banjaluka, 29. 10. 2025 16.56 | Posodobljeno pred 17 minutami

Avtor
STA , K.H.
Ameriško ministrstvo za finance je odpravilo sankcije proti nekdanjemu predsedniku Republike Srbske Dodika in več drugim posameznikom iz te entitete BiH. Na morebitno odpravo sankcij so mediji v BiH začeli namigovati, potem ko so v Republiki Srbski pred dnevi razveljavili več spornih zakonov in imenovali začasno predsednico entitete.

Milorad Dodik
Milorad Dodik FOTO: Profimedia

ZDA so sankcije proti nekdanjemu predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku prvič uvedle let 2017, češ da z odcepitvenimi potezami ogroža daytonski mirovni sporazum, nato pa še dodatne leta 2022 zaradi korupcije. Kasneje so sankcije uvedle še proti več članom njegove družine ter več drugim posameznikom in podjetjem iz njegovega omrežja, ki naj bi bili vpleteni v njegove politične in gospodarske posle. Sankcije so obsegale prepoved potovanja v ZDA, prepoved poslovanja z njimi in zaplembo njihovega premoženja v ZDA.

Urad za nadzor tujega premoženja (OFAC) ameriškega finančnega ministrstva je danes na svoji uradni spletni strani objavil, da so posodobili seznam "posebej označenih in blokiranih oseb".

Z njega so odstranili Milorada Dodika ter njegovega sina Igorja in hčerko Gorico, srbsko članico predsedstva BiH Željko Cvijanović, nekdanjega premierja Republike Srbske Radovana Viškovića, predsednika skupščine te entitete Nenada Stevandića ter številne druge funkcionarje, podjetnike in podjetja iz Republike Srbske.

Ameriško ministrstvo za finance razlogov za njihov umik s seznama ni pojasnilo, a je bila ta poteza po pisanju portala N1 BiH pričakovana.

Mediji v BiH jo pripisujejo domnevnemu neuradnemu dogovoru med Dodikom in novo ameriško administracijo, na katerega so začeli namigovati pred dobrim tednom oziroma potem, ko je parlament Republike Srbske po večmesečni politični krizi razveljavil več ustavno spornih zakonov.

Preberi še Dodika bo na čelu Republike Srbske zamenjala Ana Trišić Babić

Sporne zakone so oblasti v tej entiteti BiH sprejele kot odziv na sodbo, ki je Dodiku za šest let prepovedala delovanje v politiki. Državna volilna komisija je Dodiku po njegovi obsodbi odvzela predsedniški mandat, oblasti v Republiki Srbski pa so za 25. oktober razpisale referendum, na katerem naj bi se v entiteti izrekli o sodbi sodišča BiH in odločitvi volilne komisije glede Dodika.

Nato je ta mesec prišlo do preobrata. Dodik je kot novi možni datum referenduma začel omenjati 9. januar, parlament Republike Srbske pa je na seji, na kateri so razveljavili sporne zakone, imenoval začasno predsednico entitete. To je do predčasnih volitev za predsednika entitete, ki bodo 23. novembra, postala dolgoletna Dodikova svetovalka Ana Trišić Babić.

Dodik se je danes v odzivu zahvalil predsedniku ZDA Donaldu Trumpu in njegovim sodelavcem, češ da so z odpravo sankcij popravili veliko krivico, ki sta jo Republiki Srbski in njenim predstavnikom z družinami storili ameriški administraciji Baracka Obame in Joeja Bidna, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Ocenil je, da to ni samo pravna, temveč tudi moralna rehabilitaicja resnice o Republiki Srbski, "ki ne bo nikoli padla". Na družbenem omrežju X je zapisal, da se je "še enkrat pokazalo, da je bilo vse, kar so rekli proti nam, laž in propaganda, na kateri je bil zgrajena velika zmešnjava, ki jo je ustvaril Christian Schmidt in ki jo je sedaj treba očistiti".

zda sankcije milorad dodik republika srbska bih
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
300 let do specialista
29. 10. 2025 17.18
+1
A se bo kdo razpočil, vprašam za prijatelja.
ODGOVORI
1 0
Con-vid 1984
29. 10. 2025 17.18
Zaradi takih člankov vem, da fop še ni prešaltal na AI, še vedno vztrajajo na visoko izobraženih kadrih iz fakultete za debilne vede.
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
29. 10. 2025 17.11
+3
Torej spet en ki je pošten v bistvu?
ODGOVORI
3 0
Prelepa Soča
29. 10. 2025 17.09
+1
Torej, potuje v ZDA, da bo na varnem?
ODGOVORI
2 1
2mt8
29. 10. 2025 17.07
+2
"Dogovor s Trupom?"
ODGOVORI
4 2
tamiflu
29. 10. 2025 17.19
verjetno je bilo mišljeno s tru plom
ODGOVORI
0 0
