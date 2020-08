ZDA odpravile splošno opozorilo pred potovanji v tujino

"Z izboljševanjem zdravstvenih in varnostnih okoliščin v nekaterih državah in potencialnim poslabševanjem v drugih se ministrstvo vrača na prejšnji sistem,"so sporočili s State Departmenta. "Ameriškim državljanom še naprej svetujemo, da so zaradi nepredvidljivosti pandemije pozorni med potovanji v tujini," so dodali po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Državam so določili stopnjo previdnosti, ki jo morajo Američani upoštevati ob potovanju tja. Prva stopnja pomeni upoštevanje običajnih previdnostnih ukrepov, druga pa povečano previdnost. Tretja stopnja pomeni, naj ponovno premislijo o poti v to državo, četrta pa, da naj ne potujejo tja.