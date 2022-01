ZDA odredile evakuacijo družin diplomatov v Kijevu, k odhodu pozvale tudi svoje državljane

Da obstaja možnost novega konflikta v Evropi, je po tem, ko se je v bližini ukrajinske meje zbralo okoli 100.000 ruskih vojakov, opozoril vodja vojaškega obrambnega zavezništva Nato. Ukrajina je sicer v soboto prejela prvo pošiljko pomoči. ZDA so državi namreč poslale 90 ton orožja. Ameriški državni sekretar Anthony Blinken je medtem sporočil, da vlada pripravlja serijo ukrepov, vključno z okrepitvijo obrambe v Ukrajini in več vojaške pomoči.

V nedeljo je britansko zunanje ministrstvo ruskega predsednika Vladimirja Putina obtožilo, da želi v Ukrajini na oblast postaviti proruskega voditelja. Britanski ministri so ob tem opozorili, da se bo ruska vlada, če bo prišlo do vdora, soočila z resnimi posledicami.

Rusija je ukrajinsko ozemlje zasegla že leta 2014, ko je zavzela Krim. Vse od takrat je ukrajinska vojska vpletena v vojno z uporniki, ki jih podpira Rusija. V Donbasu je bilo ubitih okoli 14.000 ljudi.

Zunanji ministri EU o evropski varnosti v luči ruske grožnje Ukrajini

Zunanji ministri EU bodo v Bruslju razpravljali o zaostrenih varnostnih razmerah v Evropi v luči kopičenja ruskih sil ob in v Ukrajini. EU se z zaveznicami usklajuje glede scenarijev ukrepanja v primeru ruskega napada na Ukrajino, a v senci kritik, da je izločena iz ključnih pogovorov ZDA in Rusije.

Skupno stališče so opredelili že pred dobrim tednom na neformalnem zasedanju v Brestu. To zajema deset točk, v katerih so med drugim zavrnili poskuse Rusije po oblikovanju interesnih sfer v Evropi ter potrdili temeljna načela evropske varnosti in solidarnost z Ukrajino in vzhodnimi članicami.