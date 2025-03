ZDA okrcale Dodika, Eufor krepi prisotnost v BiH

"Dejanja predsednika Republike Srbske Milorada Dodika spodkopavajo institucije BiH ter ogrožajo njeno varnost in stabilnost," je na družbenem omrežju X v petek opozoril ameriški državni sekretar Marco Rubio.

Politične voditelje v BiH je pozval, naj se vključijo v konstruktiven in odgovoren dialog, ameriške partnerje v regiji pa, naj se jim pridružijo v boju "proti temu nevarnemu in destabilizirajočemu ravnanju".

V Republiki Srbski so v četrtek začeli veljati ustavno sporni zakoni o prepovedi delovanja štirih institucij BiH na območju entitete, med njimi sodišča in tožilstva BiH. Sporne zakone so sprejeli v odziv na odločitev sodišča BiH, ki je Dodika nedavno nepravnomočno obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta.