ZDA omilile sankcije proti Kubi, ki jih je uvedel Trump

ZDA bodo odpravile zgornjo mejo finančnih sredstev, ki jih ameriški Kubanci pošiljajo svojim družinskim članom na Kubi. Do zdaj so bila namreč nakazila omejena na 1000 dolarjev (956 evrov) vsake tri mesece. Odslej bodo lahko denar nakazali tudi prijateljem in znancem. Ob tem bodo Američani okrepili število letov v Havano, dovolili pa bodo tudi čarterske lete v druga kubanska mesta. Obnovil se bo tudi program združevanja družinskih članov za Kubo, pospešena pa bo obdelava vizumov.

Novi ukrepi, ki so bili sprejeti v ponedeljek, bodo ublažili nekatere omejitve, uvedene v času administracije nekdanjega predsednika Donalda Trumpa . Gre za pomembne spremembe v odnosu Washigtona do Havane, odkar je aktualni predsednik Joe Biden prevzel oblast.

Napetosti med ZDA in Kubo so se zmanjšale pod administracijo Baracka Obame, nato pa znova zaostrile leta 2017, ko je na oblast prišel Trump in karibski državi napovedal vrsto sankcij. Trump je kot razlog za razveljavitev dogovorov, sklenjenih v času Obame, navedel pomisleke o spoštovanju človekovih pravic, pri tem pa obsodil svojega predhodnika, ker je sklenil dogovor "z brutalno kubansko vlado".

Kubanski zunanji minister Bruno Rodriguez je pozdravil nove ukrepe in jih označil za "majhen korak v pravo smer". Pri tem je opozoril, da to ne pomeni konca embarga, ki velja od leta 1962, prav tako pa se "ne spreminjajo cilji politike ZDA do Kube, ki je neuspešna". Do ukrepov Bidnove administracije pa so bili kritični v ameriškem kongresu. Izstopal je demokratski senator Robert Menendez, ki meni, da ZDA pošilja napačno sporočilo kubanskim oblastem.