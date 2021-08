Talibani zajeli ogromne količine orožja, ki bo verjetno preplavilo regijo

Večino visokotehnološkega orožja je ameriška vojska vzela med umikom. V rokah talibanov je pristalo večinoma orožje prejšnje generacije - na stotine tisoče pušk in mitraljezov in neverjetne količine nabojev. V roke jim je padlo kar nekaj helikopterjev in letal, ki so jih dobili od ameriške vojske, a bodo ti kmalu neuporabni, če jih že niso onesposobili tehniki, saj rezervnih delov zanj ne bodo mogli dobiti. Tudi optična in komunikacijska oprema bodo imele precej kratko življenjsko dobo, saj jo bo praktično nemogoče vzdrževati brez redne dobave rezervnih delov.

Svetovalec ameriškega predsednika Joeja Bidna za nacionalno varnost Jake Sullivan je dejal, da nimajo točnega seznama, kje je sedaj vsak kos vojaške opreme, s katero so ZDA oskrbele afganistanske vojake, velik del pa naj bi imeli sedaj talibani. "In seveda se nam ne zdi, da nam ga bodo prostovoljno predali," je dodal. V zadnjih 20 letih so afganistanske sile z orožjem oskrbovale predvsem ZDA, pomagale so tudi pri vzpostavitvi letalskih sil.

Američani so za seboj pustili številne MRAPe in hummerje, a te tako ali tako niso imeli namena vrniti - večina je bila že v slabšem stanju, zato letalski transport in obnova ne bi bila ekonomsko upravičena.

Oprema, ki je povezana z zahodno tehnologijo, bo po nekaj mesecih verjetno že neuporabna, ali pa bo v zelo slabem stanju. Po drugi strani pa je skrb vzbujajoče vprašanje ogromne količine nabojev, pušk, pištol in eksplozivov, ki ne potrebuje preveč specializiranega znanja. Več kot 150.000 pušk M16 in M4, na stotine tisoče kalašnikovk in njihovih variant. Zajeli so tudi približno 6.000 vozil Hummer, na stotine oklepnih vozil ruske izdelave BTR in BMP in nekaj tisoč tovornjakov, ki bodo bistveno izboljšali njihove logistične sposobnosti. Tudi Slovenija je Afganistanu podarila na tisoče kosov orožja, nekatere od teh so v naslednjih letih našli na Bližnjem vzhodu.

Večje vprašanje je kako bo z opremo, ki jo je Afganistan pridobil od držav, ki so bližje Rusiji in Kitajski, ali pa imajo podobno opremo, saj je te rezervne dele lažje dobiti.

Ravno slednje nakazuje na pravi problem te ogromne količine orožja. Talibani namreč niso imeli težav s pridobivanjem orožja, tudi v Afganistanu so ga lahko precej lahko kupili, denarja pa so imeli več kot dovolj. Samo orožje ne bo bistveno okrepilo sposobnosti talibanov za izvajanje ofenziv na druge države, bi pa lahko na tisoče kosov orožja pristalo v državah in regijah, kjer so konflikti. To se je zgodilo že v Iraku s padcem Mosula, kjer je na tisoče pušk pristalo v rokah Islamske države - ogromno kosov je prišlo tudi iz Afganistana. Talibani bodo, tako kot so zadnjih 20 let, večje količine orožja verjetno preprodajali komurkoli, ki jim bo ponudil dovolj denarja.

Kopičenje kritik na račun Bidna

Sullivan je v torek stopil v bran tudi Bidnu. Kopičijo se namreč kritike na račun njegovega ukrepanja glede Afganistana. Njegov svetovalec pa je v torek zagotovil, da se je Biden zavedal, da ni lepega načina, kako zaključiti vojno. "Ko zaključiš 20 let vojaških akcij v državljanski vojni v drugi državi, na katere je vplivalo 20 let odločitev, moraš sprejeti številne težke izbire," je dejal. Pojasnil je, da so v takih razmerah vedno prisotni prizori kaosa in množice ljudi, ki skušajo zapustiti državo. "To ni nekaj, čemur se lahko v osnovi izognemo," je dodal. Poudaril je še, da so Bidna ti prizori močno prizadeli.