Tujina

ZDA opozarjajo: 'Evropa mora okrepiti bojne zmogljivosti'

Bruselj, 13. 02. 2026 10.19 pred 2 urama 2 min branja 14

Avtor:
N.V.
Elbridge Colby

Glavni strateg Pentagona Elbridge Colby opozarja evropske obrambne ministre, naj okrepijo svoje bojne zmogljivosti in prevzamejo vodilno vlogo pri zaščiti kontinenta pred ruskimi grožnjami. ZDA bodo namreč zmanjšale svoje sile v Evropi, vendar Washington ostaja zavezan vojaškemu zavezništvu Nato, je pojasnil.

Evropa se mora "osredotočiti na rezultate in zmogljivosti", je dejal Colby v Bruslju, ko je poskušal obnoviti odnose z evropskimi voditelji po sporni zadevi glede Grenlandije.

"To pomeni, da je treba dati prednost učinkovitosti bojevanja pred birokratskim in regulativnim zastojem. To pomeni sprejemanje težkih odločitev glede strukture sil, pripravljenosti, zalog in industrijske zmogljivosti, ki odražajo realnost sodobnega konflikta."

Elbridge Colby
Elbridge Colby
FOTO: AP

Prejšnje poletje so se namreč članice Nata dogovorile, da bodo osnovne obrambne izdatke do leta 2035 povečali na 3,5 odstotka BDP in dosegli raven ZDA, vendar še ni povsem jasno, kaj bo to pomenilo v praksi, poroča Guardian.

A tokrat je Colby presenetil z izjavo, da bodo ZDA zmanjšale prisotnost svojih sil v Evropi, hkrati pa je opozoril, naj se Evropa bolje pripravi. ZDA bodo še naprej zagotavljale "razširjeno jedrsko odvrnitev", a ameriške sile, ki jih je trenutno okoli 85.000, bodo v Evropi razporejene na "bolj omejen način".

Colby je sicer eden najbolj glasnih zagovornikov v Trumpovi administraciji, zato ni presenetljivo, da podpira predsednikov načrt, da bi ZDA preusmerile vojaško pozornost stran od Evrope. Njihov glavni cilj je odvračanje Kitajske, Evropa pa bo morala prevzeti odgovornost za svojo celino.

Srečanje obrambnih ministrov Nata v Bruslju
Srečanje obrambnih ministrov Nata v Bruslju
FOTO: AP

Kljub temu zaveza ostaja, ZDA bodo spoštovale 5. člen Nata, ki določa, da se napad na enega zaveznika šteje za napad na vse. To se je sicer nedavno postavilo pod velik vprašaj, ko je Trump skušal prisiliti Dansko, da jim preda Grenlandijo, pri čemer je namigoval tudi, da ne izključuje uporabe vojaške sile za prevzem arktičnega ozemlja.

Zanimivo je tudi dejstvo, da so ZDA na srečanje poslale Colbyja in ne vodjo Pentagona Petea Hegsetha, kar bi bil lahko po mnenju nekaterih velik pokazatelj, da se ZDA umikajo od Evrope.

Mark Rutte, generalni sekretar Nata, je skušal omiliti izjave Colbyja in je ostalim voditeljem zatrdil, da so ZDA "zasidrane v Natu". "Dobra novica je, da to zavezništvo vedno najde pot naprej, da se združi, da se znova osredotoči na naš skupni cilj, ki je varovanje ljudi," je opozoril Rutte.

elbridge colby zda nato

