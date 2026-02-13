ZDA opozarjajo: 'Evropa mora okrepiti bojne zmogljivosti'

Evropa se mora "osredotočiti na rezultate in zmogljivosti", je dejal Colby v Bruslju, ko je poskušal obnoviti odnose z evropskimi voditelji po sporni zadevi glede Grenlandije. "To pomeni, da je treba dati prednost učinkovitosti bojevanja pred birokratskim in regulativnim zastojem. To pomeni sprejemanje težkih odločitev glede strukture sil, pripravljenosti, zalog in industrijske zmogljivosti, ki odražajo realnost sodobnega konflikta."

Elbridge Colby FOTO: AP

Prejšnje poletje so se namreč članice Nata dogovorile, da bodo osnovne obrambne izdatke do leta 2035 povečali na 3,5 odstotka BDP in dosegli raven ZDA, vendar še ni povsem jasno, kaj bo to pomenilo v praksi, poroča Guardian. A tokrat je Colby presenetil z izjavo, da bodo ZDA zmanjšale prisotnost svojih sil v Evropi, hkrati pa je opozoril, naj se Evropa bolje pripravi. ZDA bodo še naprej zagotavljale "razširjeno jedrsko odvrnitev", a ameriške sile, ki jih je trenutno okoli 85.000, bodo v Evropi razporejene na "bolj omejen način". Colby je sicer eden najbolj glasnih zagovornikov v Trumpovi administraciji, zato ni presenetljivo, da podpira predsednikov načrt, da bi ZDA preusmerile vojaško pozornost stran od Evrope. Njihov glavni cilj je odvračanje Kitajske, Evropa pa bo morala prevzeti odgovornost za svojo celino.

Srečanje obrambnih ministrov Nata v Bruslju FOTO: AP