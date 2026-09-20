ZDA opozarjajo: Vojaški konflikt se lahko naglo stopnjuje

Bela hiša sicer ni objavila pojasnila za predčasno vrnitev Donalda Trumpa iz Camp Davida, vendar do nje prihaja v času vse pogostejših napadov proiranskih hutijevcev na cilje v Savdski Arabiji. V soboto so eksplozije odjeknile tudi v Rijadu, v bližini tamkajšnjega letališča je gorela cisterna z logotipom naftnega giganta Aramco. "Vojaški konflikt se lahko naglo stopnjuje," je opozoril State Department. Ameriškim državljanom svetuje, da "resno razmislijo o potovanju v to regijo ali skozi njo".

Napadi hutijevcev na cilje v Savdski Arabiji sledijo približno teden dni dolgi hutijevski ofenzivi v sosednjem Jemnu, v okviru katere je skupina zavzela preostalo območje vzdolž jugozahodne jemenske obale in več otokov v Rdečem morju. Utrdila je tudi nadzor nad strateško pomembno ožino Bab al Mandab, ki je ključna za savdski izvoz nafte. V bliskoviti ofenzivi hutijevcev v Jemnu je po podatkih Združenih narodov umrlo več sto ljudi, prek 110.000 jih je moralo zapustiti svoje domove.

V soboto je gorela cisterna naftnega giganta Aramco blizu letališča. FOTO: Profimedia