ZDA opozarjajo: Vojaški konflikt se lahko naglo stopnjuje

Bela hiša sicer ni objavila pojasnila za predčasno vrnitev Donalda Trumpa iz Camp Davida, vendar do nje prihaja v času vse pogostejših napadov proiranskih hutijevcev na cilje v Savdski Arabiji.
V soboto so eksplozije odjeknile tudi v Rijadu, v bližini tamkajšnjega letališča je gorela cisterna z logotipom naftnega giganta Aramco.
"Vojaški konflikt se lahko naglo stopnjuje," je opozoril State Department. Ameriškim državljanom svetuje, da "resno razmislijo o potovanju v to regijo ali skozi njo".
Napadi hutijevcev na cilje v Savdski Arabiji sledijo približno teden dni dolgi hutijevski ofenzivi v sosednjem Jemnu, v okviru katere je skupina zavzela preostalo območje vzdolž jugozahodne jemenske obale in več otokov v Rdečem morju. Utrdila je tudi nadzor nad strateško pomembno ožino Bab al Mandab, ki je ključna za savdski izvoz nafte.
V bliskoviti ofenzivi hutijevcev v Jemnu je po podatkih Združenih narodov umrlo več sto ljudi, prek 110.000 jih je moralo zapustiti svoje domove.
Koalicija pod vodstvom Rijada je v soboto zvečer na družbenem omrežju X sporočila, da je bila balistična raketa, ki so jo hutijevci izstrelili proti prestolnici zalivske kraljevine, prestrežena. Hutijevce je obtožila, da so poskusili napasti civiliste in civilno infrastrukturo na zahodu države, med drugim v pristanišču Janbu ob Rdečem morju.
Savdska Arabija je sicer pred dnevi izvedla letalske napade na območja pod nadzorom hutijevcev, vendar ji njihovega napredovanja ni uspelo ustaviti.
Hutijevci so prevzeli odgovornost za napade na Rijad in Janbu. To je prvič po vnovični zaostritvi konflikta, da so z napadi ogrozili savdsko prestolnico, kar še povečuje pritisk na svetovno gospodarstvo, ki ga že tako pretresajo posledice sedemmesečne vojne ZDA proti Iranu.
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