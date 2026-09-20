Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

ZDA opozarjajo: Vojaški konflikt se lahko naglo stopnjuje

Washington / Rijad, 20. 09. 2026 14.22 pred 1 uro 2 min branja 24

Avtor:
STA
Eksplozije v Savdski Arabiji

ZDA so v soboto, ko so eksplozije odjeknile tudi v Rijadu, opozorile, da bi se lahko sovražnosti med Savdsko Arabijo in jemenskimi hutijevci naglo zaostrile. Predsednik Donald Trump je skrajšal bivanje ob koncu tedna v podeželskem kompleksu Camp David in se v soboto nepričakovano vrnil v Belo hišo.

Bela hiša sicer ni objavila pojasnila za predčasno vrnitev Donalda Trumpa iz Camp Davida, vendar do nje prihaja v času vse pogostejših napadov proiranskih hutijevcev na cilje v Savdski Arabiji.

V soboto so eksplozije odjeknile tudi v Rijadu, v bližini tamkajšnjega letališča je gorela cisterna z logotipom naftnega giganta Aramco.

"Vojaški konflikt se lahko naglo stopnjuje," je opozoril State Department. Ameriškim državljanom svetuje, da "resno razmislijo o potovanju v to regijo ali skozi njo".

Preberi še V Rijadu odjeknile eksplozije, v bližini letališča črn dim

Napadi hutijevcev na cilje v Savdski Arabiji sledijo približno teden dni dolgi hutijevski ofenzivi v sosednjem Jemnu, v okviru katere je skupina zavzela preostalo območje vzdolž jugozahodne jemenske obale in več otokov v Rdečem morju. Utrdila je tudi nadzor nad strateško pomembno ožino Bab al Mandab, ki je ključna za savdski izvoz nafte.

V bliskoviti ofenzivi hutijevcev v Jemnu je po podatkih Združenih narodov umrlo več sto ljudi, prek 110.000 jih je moralo zapustiti svoje domove.

V soboto je gorela cisterna naftnega giganta Aramco blizu letališča.
V soboto je gorela cisterna naftnega giganta Aramco blizu letališča.
FOTO: Profimedia

Koalicija pod vodstvom Rijada je v soboto zvečer na družbenem omrežju X sporočila, da je bila balistična raketa, ki so jo hutijevci izstrelili proti prestolnici zalivske kraljevine, prestrežena. Hutijevce je obtožila, da so poskusili napasti civiliste in civilno infrastrukturo na zahodu države, med drugim v pristanišču Janbu ob Rdečem morju.

Savdska Arabija je sicer pred dnevi izvedla letalske napade na območja pod nadzorom hutijevcev, vendar ji njihovega napredovanja ni uspelo ustaviti.

Hutijevci so prevzeli odgovornost za napade na Rijad in Janbu. To je prvič po vnovični zaostritvi konflikta, da so z napadi ogrozili savdsko prestolnico, kar še povečuje pritisk na svetovno gospodarstvo, ki ga že tako pretresajo posledice sedemmesečne vojne ZDA proti Iranu.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
savdska arabija rijad zda hutijevci

V dolgi kolon čakali na gorivo, ko je vanje z vso silo trčil tovornjak

Tatu namesto denarja premamila torta in sladoled

24ur.com Trump napovedal širitev napadov proti 'narko-teroristom' brez razglasitve vojne
24ur.com Helikopter z zakoncema Trump med obiskom Anglije zasilno pristal
24ur.com Trump odletel z enim, pristal z drugim letalom, vmes pa pohvalil Španijo
24ur.com Po Trumpovi napovedi premirja znova počilo na Bližnjem vzhodu
24ur.com ZDA zmožne obnoviti vojno? Odločitve o dogovoru še ni
24ur.com Kalifornijski guverner: Trump je neuravnovešeni diktator
24ur.com Trump znova razburja. Tokrat s fotografijo z mafijcem
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delboy Trotter
20. 09. 2026 15.46
V kratkem se bo konflikt nadaljeval. Cena goriva naj nas ne skrbi ker goriva ne bo. V Franciji so recimo zaprli na stotine črpalk ker nimajo dovolj goriva. Tako da, začenja se počasi, totalno sesutje in reset sistema. Naši EU politiki pa na vsak način poskušajo začeti direktni konflikt z Rusijo.
Odgovori
+10
11 1
Stauffenberg
20. 09. 2026 16.04
Imaš prav, to vse je bilo napovedano po kovid histeriji, vse gre po njihovem planu in naši pametnjakoviči jim zvesto prikimavajo.
Odgovori
+1
1 0
Slavko BabIč
20. 09. 2026 15.41
Shell, Chevron vsaka po 5 milijard ojrov dobička v letu 2025. Letos bodo ti dobički še višji za 20%!
Odgovori
+4
6 2
Slavko BabIč
20. 09. 2026 15.40
Jenkiji so skupaj z Izraelci in elito vse to sami zakuhali!
Odgovori
+5
7 2
street45
20. 09. 2026 15.38
Trump je dolgo grozil da bosta Harris in Biden zakuhala 3. SV. No ja.... imel je skoraj prav, samo pomembne "igralce" v tej zadevi je malo zgrešil.
Odgovori
+1
4 3
Alan Ford SDS Butale
20. 09. 2026 15.37
Naša vlada na čelu z Jenezom Janšo slavi (ne)sposobnega Trumpa in izraelsko politiko uničevanja. Še en zapis v zgodovini (ne)uspešnih ZDA. Pridejo. Naredijo problem. Se zapletejo in ne vejo kako ven. Narod po celem svetu pa plačuje njihovo "mirovno" politiko. Janez Janša pa časti vse to.
Odgovori
+3
6 3
Loana
20. 09. 2026 16.06
Kaj ima Janez Janša z nafro in bencinom? Nisem ne za leve ne za desne. Ampak ste nekateri res kratke pameti. Ceu svet
Odgovori
0 0
Loana
20. 09. 2026 16.07
Svet ima isti problem s cenami bencina. Pa ni za zo odgovoren politik vsake države.
Odgovori
0 0
Hihitalec
20. 09. 2026 15.33
Sej se ne rabimo vojskovati, le njega je treba odstavit zlepa ali zgrda.
Odgovori
+3
4 1
Hihitalec
20. 09. 2026 15.31
Večni izzivalci in povzročitelji sesutja sistema.
Odgovori
+4
5 1
Slavko BabIč
20. 09. 2026 15.28
Vse splanirano!
Odgovori
+2
4 2
Sventevith
20. 09. 2026 15.25
2€ za liter nafte, bo čez pol leta kot mokre sanje :))))
Odgovori
+16
16 0
FejsBrukica
20. 09. 2026 15.22
Hvala, Trump. Hvala, ker lahko plačujemo 2€ (+) za nafto. Hvala, ker nam grozi svetovna vojna. Hvala tudi naši vladi, ki podpira ZDA in Izrael.
Odgovori
+20
22 2
Sloale
20. 09. 2026 15.20
Naj gre ze v niridnico dkupaj z putinom, zelenskim in naj vzame s seboj se iran in izrael. Pa prosim ne pozabi pobrati se olos iz balkana.
Odgovori
+2
4 2
Borec21
20. 09. 2026 15.20
A niso mogli tega zaščitet pted temi norci
Odgovori
+0
2 2
rok1211
20. 09. 2026 15.15
Trump je vojni zločinec, skupaj s podporo Izraela, ki izvaja genocid. Evropa Izrael podpira, še posebej v Nemčiji, kjer greš v zapor za "sporne" izjave. To je Hitler modernega časa.
Odgovori
+13
14 1
zmerni pesimist
20. 09. 2026 15.13
Ko vojaki z turbanim na glavi šolajo vojake z ameri orožjem
Odgovori
+6
7 1
suleol
20. 09. 2026 15.13
bojo spet k nam zacel bezat
Odgovori
+6
7 1
BauBau1
20. 09. 2026 14.49
Upam, da republikance končno sreča pamet in nehajo podpirati oranžnega, ker je naredil nepopravljivo škode celemu svetu.
Odgovori
+7
13 6
Slovenska pomlad
20. 09. 2026 14.48
Nesposobni Trump nas je spravil na prag 3.sv.vojne
Odgovori
+16
22 6
jutri_pa_res
20. 09. 2026 14.45
Trump, mirovnik, si zakuhal nov velik konflikt...Ajde, stolči sedaj Iran in njegove satelite do konca, itak si bleščečo zmago objavil že 10 x.
Odgovori
+11
16 5
Hind Rami Iyad Rajab
20. 09. 2026 14.44
tragikomedija...desničarska usa z izraelom napadata države po bližnjem vzhodu...pobijata ljudi in otroke...kradeta in izsiljujeta in sedaj isti pozivajo na mir...
Odgovori
+17
23 6
suleol
20. 09. 2026 15.14
u i drugi so pa nedolzni ane sam otroke cilajo pa zenske al kako
Odgovori
-7
1 8
klop12
20. 09. 2026 14.43
Hmmm, le kdo je začel drek mešat... hmmm. Nekdo,ki se je samooklical za mirovnika
Odgovori
+17
21 4
bibaleze
Portal
Majhno slovensko mesto, ki je jeseni kot ustvarjeno za družinski izlet
Če imate otroke, tega dogodka v Ljubljani ne smete spregledati
Če imate otroke, tega dogodka v Ljubljani ne smete spregledati
Priprava na prihod sorojenca: kako pomagati malčku sprejeti bratca ali sestrico
Priprava na prihod sorojenca: kako pomagati malčku sprejeti bratca ali sestrico
Kdaj je otrok pripravljen na pravi film? Strokovnjak opozarja na to
Kdaj je otrok pripravljen na pravi film? Strokovnjak opozarja na to
zadovoljna
Portal
Tudi septembra uživa v kopalkah: Slovenka navdušila v kopalkah
Splet ne more verjeti svojim očem, fotografija aretirane Američanke postala viralna
Splet ne more verjeti svojim očem, fotografija aretirane Američanke postala viralna
Tedenski horoskop: Kozorogi potrebujejo toplino, ribe bodo občutljive
Tedenski horoskop: Kozorogi potrebujejo toplino, ribe bodo občutljive
To modno pravilo je uradno zastarelo
To modno pravilo je uradno zastarelo
vizita
Portal
Pozabite na drage dodatke: za zdravje po 50. letu je pomembnejša ta preprosta navada
Pri bolečinah v hrbtu počitek ni vedno najboljša rešitev
Pri bolečinah v hrbtu počitek ni vedno najboljša rešitev
Ali lahko z vitamini in prehranskimi dopolnili preprečimo prehlad?
Ali lahko z vitamini in prehranskimi dopolnili preprečimo prehlad?
Zgodnja študija nakazuje, da bi lahko 'tabletke' ublažile nespečnost s preoblikovanjem črevesnega mikrobioma
Zgodnja študija nakazuje, da bi lahko 'tabletke' ublažile nespečnost s preoblikovanjem črevesnega mikrobioma
cekin
Portal
Na mestu nekdanjih rudnikov gradijo enega največjih podatkovnih centrov v Evropi
Število zaposlenih starejših od 55 let poskočilo za 65 odstotkov
Število zaposlenih starejših od 55 let poskočilo za 65 odstotkov
Ja vaš račun za hrano previsok? Obstaja rešitev
Ja vaš račun za hrano previsok? Obstaja rešitev
Prejemnica socialne pomoči odšla na koncert, oblasti pa sprožile preverjanje njenega premoženja
Prejemnica socialne pomoči odšla na koncert, oblasti pa sprožile preverjanje njenega premoženja
moskisvet
Portal
Gola že pred slavo: drzni začetki ene največjih filmskih div
'Tito je bil že mrtev': zdravnik, ki je izključil aparate, razkril, kaj se je zgodilo
'Tito je bil že mrtev': zdravnik, ki je izključil aparate, razkril, kaj se je zgodilo
Partnerka želi ves čas vedeti, kje ste? Tukaj je meja med zaupanjem in nadzorom
Partnerka želi ves čas vedeti, kje ste? Tukaj je meja med zaupanjem in nadzorom
Bi si upali voziti avtomobil, širok le 50 centimetrov?
Bi si upali voziti avtomobil, širok le 50 centimetrov?
dominvrt
Portal
Je usnjena jakna postala trda? Tako ji lahko povrnete mehkobo
Jesenski sprehod s psom? Pazite, kaj se skriva med listjem
Jesenski sprehod s psom? Pazite, kaj se skriva med listjem
Večina ljudi to v domu menja veliko prezgodaj in po nepotrebnem
Večina ljudi to v domu menja veliko prezgodaj in po nepotrebnem
Ne nabirajte šipka prezgodaj: kdaj je pravi čas?
Ne nabirajte šipka prezgodaj: kdaj je pravi čas?
okusno
Portal
Hitro skutino pecivo, ki izgine s pekača, še preden se dobro ohladi
Tako bodo palačinke mehke tudi po ohlajanju: pomaga majhen trik pri pripravi mase
Tako bodo palačinke mehke tudi po ohlajanju: pomaga majhen trik pri pripravi mase
Pozabite na klasične čufte, tako pripravljeni so še boljši
Pozabite na klasične čufte, tako pripravljeni so še boljši
Hrustljave perutničke iz pečice: skrivnost je v eni sestavini, ki jo imate doma
Hrustljave perutničke iz pečice: skrivnost je v eni sestavini, ki jo imate doma
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Trotsky
Trotsky
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961