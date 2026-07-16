ZDA peto noč zapored udarile na Iran

Kljub nadaljevanju napadov je tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt danes zatrdila, da je predsednik Trump še vedno odprt za diplomatske pogovore z Iranom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je na omrežju X zapisal Centcom, so nove napade sprožili ob 20. uri po srednjeevropskem času, njihov namen pa je nadaljnja oslabitev iranskih vojaških zmogljivosti.

"Predsedniku so povedali, da še vedno želijo skleniti dogovor. Pogovarjamo se z njimi, a ponovno poudarjam, da predsednik ne bo dopustil, da bi streljali na ladje v ožini, ne da bi utrpeli posledice," je še dodala Leavitt.

Washington in Teheran sta sredi junija v prizadevanjih za končanje vojne sklenila memorandum o soglasju, v zadnjih dneh pa so se razmere znova zaostrile. Ameriške sile so odgovorile na iranske napade na ladje v Hormuški ožini, Iran pa se je odzval z napadi na ameriške cilje v regiji.

ZDA so ob tem v torek znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč, iranska revolucionarna garda pa je sporočila, da bo Hormuška ožina ostala zaprta, dokler ameriške sile ne ustavijo napadov. Dodala je še, da bi lahko Iran zaprl tudi nekatere druge regionalne poti za izvoz nafte in plina.