ZDA po napadu na ladjo v Hormuški ožini z napadi na cilje v Iranu

Ameriška vojska je, kot je sporočilo njeno poveljstvo na Bližnjem vzhodu, napadla iranska skladišča dronov in raket. "Neupravičena agresija iranskih sil proti trgovskim ladjam je jasna kršitev premirja," je na družbenem omrežju X sporočila ameriška vojska.

Britanska pomorska agencija UKMTO je včeraj prejela obvestilo, da je ladjo, ki je plula blizu obale Omana, zadel neznan izstrelek. Napad je povzročil škodo, a ni terjal žrtev.

Ameriški predsednik Donald Trump je danes napad na ladjo označil za "neumno kršitev premirja".

Mednarodna pomorska organizacija (IMO), ki deluje pod okriljem ZN, je kmalu po napadu ustavila načrtovane evakuacije okoli 600 ladij in 11.000 članov njihovih posadk z območja. Ladja, ki je bila napadena včeraj, sicer ni plula v okviru evakuacijskega načrta IMO.