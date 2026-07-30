ZDA po poskusu napada na ameriške vojake s silovitimi napadi na Iran

Iranski mediji so sprva poročali o več eksplozijah na jugu države, nato pa še, da so ameriške sile napadle cilje v okolici otoka Kešm v Hormuški ožini in mesta Abadan ob meji z Irakom. Ameriško centralno poveljstvo (CENTCOM) je že sporočilo, da je ameriška vojska v zgodnjih jutranjih urah "uspešno zaključila" obsežne napade na Iran, ki jih je izvedla v odziv na nedavne iranske napade. "Sile so napadle več deset ciljev islamske revolucionarne garde v Iranu, vključno z vojaškimi poveljniškimi centri, objekti z raketami in droni, obalnimi nadzornimi in obrambnimi postajami ter pomorskimi zmogljivostmi," je na družbenem omrežju X zapisal CENTCOM. Dodal je še, da je bil cilj napadov zmanjšati grožnjo, ki jo Teheran predstavlja ameriškim silam, svobodni plovbi in državam v regiji.

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Napadi so sicer sledili več javnim opozorilom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je že pred vojaško operacijo napovedal odločen odgovor na torkov iranski napad. "Zelo močno jih bomo udarili, ker smo zdaj na vrsti mi. Vedo, da prihaja," je v sredo dejal novinarjem v Ovalni pisarni. V pogovoru za televizijo Fox News je uporabil še ostrejšo retoriko in napovedal, da bodo ZDA Iran močno prizadele". Na vprašanje o domnevnem kitajskem zalaganju Irana z orožjem pa je odgovoril, da bi bil zelo razočaran, če bi kitajski predsednik Ši Džinping Teheranu dobavljal orožje. Spomnimo, ameriška vojska je v torek sporočila, da je prestregla vse iranske balistične rakete, izstreljene proti ameriškim silam na Bližnjem vzhodu. Iranska Revolucionarna garda je po navedbah Washingtona izstrelila več raket, jordanska vojska pa je sporočila, da je prestregla pet izstrelkov. Trump je nato dejal, da si ZDA prizadevajo za diplomatsko rešitev, iranska stran pa naj bi se že opravičila za napade, vendar morajo ZDA po njegovih besedah udariti nazaj. Ob tem je namignil, da naj bi napad izvedla druga frakcija iranskega vodstva od tiste, s katero Washington vodi pogovore, poroča televizija CNN.

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