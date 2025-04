ZDA podaljšal črni seznam podjetij, ki ogrožajo nacionalno varnost

Subjekti s črnega seznama ne smejo poslovati z ameriškimi podjetji in morajo zaprositi za soglasje ameriškega ministrstva za trgovino, preden od njih pridobijo blago in tehnologije.

Več kot 50 dodanih subjektov ima sedež na Kitajskem, drugi so iz Tajvana, Irana, Pakistana, Južne Afrike in Združenih arabskih emiratov. Med njimi so denimo Pekinška akademija za umetno inteligenco ter hčerinske družbe največjega kitajskega ponudnika računalništva v oblaku, velikih podatkov in rešitev umetne inteligence Inspur Group.

Kot so opozorili na ameriškem ministrstvu, ti subjekti sodelujejo pri razvoju napredne umetne inteligence, superračunalnikov in visoko zmogljivih čipov umetne inteligence za uporabnike s sedežem na Kitajskem, ki so tesno povezani z vojaško industrijo države.

Nekateri od njih so povezani tudi z razvojem kitajskega jedrskega programa ali s programom balističnih raket, so dodali. Na seznam so denimo dodali dva subjekta v Iranu in na Kitajskem, ker sta želela nabavljati izdelke iz ZDA za iransko obrambno industrijo in programe brezpilotnih letal.

Inspurove hčerinske družbe so na črni seznam uvrstili zaradi njihovega prispevka k razvoju superračunalnikov za kitajsko vojsko, je v objavi zapisalo ministrstvo za trgovino. Pet hčerinskih družb ima sedež na Kitajskem in ena na Tajvanu. Skupina Inspur je bila na seznam dodana že leta 2023.

Peking je uvrstitev svojih podjetij na črno listo obsodil ter napovedal sprejem "potrebnih ukrepov" za zaščito pravic svojih podjetij.