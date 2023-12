ZDA podkupile španska agenta za izdajo tajnih podatkov

Preiskava španskih oblasti se je začela pred poletjem, ko je med varnostnim pregledom CNI odkrila, da sta vsaj dva španska agenta dostopala do tajnih podatkov, ki jih za svoje delo nista niti potrebovala, niti nista bila pooblaščena, da bi zanje vedela. Notranja preiskava je potrdila, da so vsaj enega od agentov, uradnika srednjega ranga tajne službe, rekrutirale ZDA. Za veliko vsoto denarja naj bi pridobil tajne informacije. Po navedbah virov blizu CNI je bil agent območni vodja enega od oddelkov obveščevalne službe, drugi pa njegov pomočnik, piše El Pais.

Španska ministrica za obrambo Margarita Robles je na zagovor že poklicala veleposlanico ZDA v Španiji Julisso Reynoso. Ta naj bi ji zatrdila, da s primerom ni seznanjena. Kot naj bi dejala, naj bi vohuni, ki so podkupili španske agente, sodelovali neodvisno od nje, v okviru programa, ki naj bi bil uveden še pred prihodom Bidna v Belo hišo in ki naj bi se iz neznanega razloga ohranil vse do zdaj. Z Reynosovo se je pogovoril tudi španski minister za zunanje zadeve José Manuel Albares, ki je izrazil nelagodje španske vlade zaradi razkritja.

Primer je zelo resen, saj novačenje tajnih agentov zavezniške države velja za odkrito sovražno dejanje. Takšni ukrepi so opravičljivi s sovražnimi ali nasprotnimi vladami, nikoli pa z državami zaveznicami, piše El Pais. Tudi viri iz španske obveščevalne službe za medije pripovedujejo, da ne razumejo povsem, kaj se je zgodilo. "Zakaj morajo Američani plačati za informacije, če jim damo vse, kar zahtevajo?" se sprašujejo. Kot zatrjujejo, Španija odkrito sodeluje z ZDA in vedno izmenjuje informacije.

Vohuna, čeprav naj bi jih bilo po nekaterih informacijah celo več, so diskretno izgnali po hitrem postopku, pri tem pa je sodeloval tudi Washington. Madridsko sodišče pa je odredilo aretacijo agentov ter preiskavo njunih domov. Oba so odpeljali v ločen del zapora v Madridu. Pomočnika CNI so prejšnji mesec izpustili, njegov nadrejeni pa ostaja za zapahi.

Po navedbah virov CNI je aretacija območnega vodje CNI šokirala njegove kolege, saj gre za dobro znanega agenta veterana. Tako on kot njegov podrejeni sta obtožena kaznivega dejanja razkrivanja skrivnosti in ju lahko obsodijo na od šest do 12 let zapora.