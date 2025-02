ZDA podprle Rusijo v ZN, Generalna skupščina sprejela oba predloga

New York, 24. 02. 2025 18.09 | Posodobljeno pred 1 uro

Združene države Amerike so skupaj z Rusijo in še 16 državami glasovale proti amandmaju o umiku ruskih sil iz Ukrajine, ki ga je v Generalni skupščini ZN vložila Ukrajina. 93 držav je amandmaje podprlo, med njimi tudi Srbija in Slovaška, 65 pa se je vzdržalo. Toda Generalna skupščina je podprla tudi ameriško resolucijo, ki poziva k miru, ne navaja pa Rusije kot agresorke.