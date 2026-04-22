Tujina

Vojna matematika: ZDA 'pokurile' polovico zalog naprednih raket

Washington, 22. 04. 2026 10.27 pred 21 minutami 3 min branja 22

Avtor:
M.V.
Sistem THAAD pred natovarjanjem.

Ameriška vojska je med vojno z Iranom znatno izčrpala svoje zaloge naprednih raket, tako za napade na zemeljske cilje kot tudi za protizračno obrambo. Strokovnjaki in anonimni posamezniki znotraj sistema, ki so seznanjeni z nedavnimi notranjimi ocenami zalog obrambnega ministrstva, opozarjajo, da bi ameriški vojski v primeru odprtja novega konflikta lahko zmanjkalo streliva.

V zadnjih sedmih tednih vojne je ameriška vojska porabila vsaj 45 odstotkov svojih zalog visokonatančnih vodenih raket, vsaj polovico svojih zalog raket THAAD, ki so zasnovane za prestrezanje balističnih raket, in skoraj 50 odstotkov zalog raket za zračno obrambo Patriot, kaže nova analiza, ki jo je izvedel Center za strateške in mednarodne študije. Te številke se tesno ujemajo s tajnimi podatki Pentagona o ameriških zalogah, za CNN navajajo viri, seznanjeni z oceno.

V začetku letošnjega leta je Pentagon podpisal vrsto pogodb za širitev proizvodnje raket, vendar dobavni rok še vedno znaša tri do pet let, tudi v primeru povečanja proizvodnih zmogljivosti.

Kratkoročno gledano imajo ZDA verjetno dovolj bomb in raket za nadaljevanje bojnih operacij proti Iranu, tudi če se krhko premirje ne bi obdržalo. Vendar pa količina nujnega streliva, ki je ostalo v ameriških zalogah, ni več zadostna za soočenje s skoraj enakovrednim nasprotnikom, kot je Kitajska, in verjetno bo trajalo leta, preden se bo zaloga tega orožja vrnila na predvojno raven, ugotavlja analiza CSIS.

"Visoka poraba streliva ustvarja povečano ranljivost v zahodnem Pacifiku," je za CNN povedal Mark Cancian, upokojeni polkovnik ameriških marincev in eden od avtorjev poročila CSIS. "Za dopolnitev teh zalog bo potrebno od enega do štirih let, nato pa še nekaj dodatnih let za dosego potrebnih količin."

V izjavi za CNN je glavni tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell dejal, da ima vojska "vse, kar potrebuje za izvedbo operacij, ki jih odredi predsednik". "Odkar je predsednik Trump nastopil funkcijo, smo izvedli več uspešnih operacij, hkrati pa zagotovili, da ima ameriška vojska bogat arzenal zmogljivosti za zaščito naših ljudi in naših interesov," je dejal.

Ameriška vojska je glede na analizo porabila tudi približno 30 odstotkov svojih zalog raket Tomahawk; več kot 20 odstotkov zalog raket zrak-zemlja dolgega dosega; in približno 20 odstotkov raket SM-3 in SM-6 za zračno obrambo ladjevja. Za zamenjavo teh sistemov bi potrebovali približno štiri do pet let.

Ta matematika je v precejšnjem protislovju z nedavno trditvijo predsednika Donalda Trumpa, da ZDA ne primanjkuje orožja, čeprav je zaradi potrošnje v vojni proti Iranu zahteval dodatna zvezna finančna sredstva za proizvodnjo raket. V izjavi je namignil, da gre za razloge, ki presegajo sam vojaški spopad v Iranu.

Nedavni sporazumi Trumpove administracije z zasebnimi podjetji bi morali poskrbeti za povečanje proizvodnje, vendar so kratkoročne dobave ključnih raket relativno nizke zaradi majhnih naročil v preteklosti, ugotavlja poročilo CSIS.

Pred začetkom vojne so načelnik skupnega štaba general Dan Caine in drugi vojaški voditelji opozorili Trumpa, da bi lahko dolgotrajna vojaška kampanja vplivala na količino zalog, namenjenih Izraelu in Ukrajini.

Vse od začetka konflikta so demokrati večkrat izrazili zaskrbljenost glede količine uporabljenega streliva in kaj bi to lahko pomenilo za ameriško obrambo na Bližnjem vzhodu in drugod.

"Iranci imajo sposobnost izdelave veliko brezpilotnih letal Šahid, balističnih raket srednjega in kratkega dosega ter imajo ogromne zaloge," je prejšnji mesec dejal demokratski senator iz Arizone Mark Kelly. "Torej na neki točki ... to postane matematični problem, ko se moramo vprašati, od kod bo prišlo strelivo za zračno obrambo, ki ga potrebujemo?"

KOMENTARJI22

anatomija
22. 04. 2026 10.49
Trump je spravil ZDA na nivo Rusije
Odgovori
0 0
CenterDesno
22. 04. 2026 10.49
1+2=2, če z raketami ki stanejo milijon ali več sestreljuješ drone, ki stanejo 20 tisoč.....nevem no...za orožarsko industrijo je super, za proračun malo manj :/
Odgovori
0 0
300 let do specialista
22. 04. 2026 10.48
Važno, da bo nas "rešil" digitalni evro...članek tone in tone, komentirati se ne sme, "vedeli ste"
Odgovori
+1
1 0
lep in grd hkrati
22. 04. 2026 10.47
hahaha joo , ameriki zmankalo streliva in zemlja je ravna :DDD
Odgovori
+0
1 1
nepridiprav
22. 04. 2026 10.46
Zmanjkalo streliva? Zmanjkat bi jim moralo denarja, dokler je denar, bo tudi strelivo.
Odgovori
0 0
kakorkoliže
22. 04. 2026 10.46
Klečeplazenje pred gospodarji denarja. Eu je postala dno od dna.
Odgovori
-1
1 2
August Landmesser
22. 04. 2026 10.46
kje pa so sedaj tisti animali, ki so krulili, da Iran nima za burek....?? Iran je že zmagovalec...desnaci tipa trumpelj in podporniki / pri nas bivši komunist lažnivi janša s svojimi / pa še kar krulijo laži in opravičujejo zločine desnih trumpeljnov in netanyahujevcev
Odgovori
+0
2 2
galeon
22. 04. 2026 10.45
Zato bi se pa kavbojci radi pogajal. Pogajanja si želi samo tisti, ki zgublja. Iranci pa pametni in se gredo vojno izčrpavanja. Njim ne bo zmanjkalo ne ljudi ne orožja.
Odgovori
+2
2 0
WHITE BOY
22. 04. 2026 10.45
Vietnam 2.0
Odgovori
+2
2 0
supergigi
22. 04. 2026 10.43
Dobro se je zakalkuliral Trump. Sedaj se Iran noče pogajati, ZDA pa izgubljajo vojno 😂😂
Odgovori
+3
5 2
oježeš
22. 04. 2026 10.44
Mislim, da bo rezultat enak, kot je bil v Vietnamu.
Odgovori
+4
4 0
Roadkill
22. 04. 2026 10.42
Dobr so Izraelci našponali oranžnega. So ugotovili da ni ravno bister
Odgovori
+5
7 2
Kritikizstajerske
22. 04. 2026 10.42
Take informacije lahko pridejo samo od amerjev, rusi tega nikoli nebi javno objavili ker oni, ko bi...bi izginil se isti dan
Odgovori
+4
4 0
Tormentor
22. 04. 2026 10.41
tako kot rusiji in ukrajini ze 3 leta nazaj 🤣
Odgovori
+0
1 1
TheFirstCasualtyOfWarisTruth
22. 04. 2026 10.43
Optimist
Odgovori
+1
1 0
Kritikizstajerske
22. 04. 2026 10.41
Ameri se bodo sami zakvačkali, če se lepo izrazim
Odgovori
+5
5 0
oježeš
22. 04. 2026 10.47
So se že. Sicer pa glede, da je Trump že kako svoje podjetje poslal v propad, nič čudnega. Pač ne more iz svoje kože. Vse stavi na to, da se bodo vsi ob njegovih grožnjah podelali in bo le s tem prišel do veljave. Ampak svet je različen, če bi poznal zgodovino, bi pa lahko vedel, da vsak ne nasede na njegove grožnje.
Odgovori
0 0
suleol
22. 04. 2026 10.40
jah ni vse v moci
Odgovori
-1
1 2
mandan
22. 04. 2026 10.40
To je v bistvu delno dobra novica, da se jim malo zmanjša perje in ego. KOt svetilnik demokracije se niso nikoli izkazali, bolj svetilnik pohlepa za denar, moč in vse za petroldollar... v bistvu pokvarjeni policaj Cilj opravičuje sredstva, vse ostalo jekolateralna škoda, kot je davno dejala ži... Allbrightova, pa tudi danes je isto.
Odgovori
+0
1 1
DAN ODPRTIH VRAT
22. 04. 2026 10.40
Evo novga posla za Janšo
Odgovori
+0
3 3
Perrun
22. 04. 2026 10.37
Da so odprli ožino, ki je bila že prej odprta :)?
Odgovori
+2
3 1
