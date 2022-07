ZDA: Policisti moškemu skušali vročiti nalog, pričakal jih je 'čisti pekel'

Šerif okrožja Floyd John Hunt je dejal, da so policisti, ko so prispeli k osumljencu, vstopili v "čisti pekel". V Allenu, majhnem mestu v goratem delu vzhodnega Kentuckyja, kjer biva le 166 prebivalcev, so bili na kraju dogodka poleg policistov poškodovani še štirje ljudje.

Umrli so policisti stotnik Ralph Frasure, namestnik William Petry in vodnik psov Jacob Chaffins. Poginil je tudi K9 Drago, eden od psov, za katere je skrbel Chaffins. Frasure je bil na policijski postaji v Prestonsburgu v Kentuckyju zaposlen 39 let. Z oddelka so sporočili, da je "do zadnje sekunde delal s častjo in slavo".

Streljanje trajalo tri ure, osumljenec se je predal po pogajanjih

Policisti so do hiše na glavni ulici prišli v četrtek malo po 19. uri po lokalnem času, nakar pa je 49-letnik nanje začel streljati s puško. Streljanje je trajalo skoraj tri ure, preden so Lancea Storza končno aretirali. Ta se je predal po dolgotrajnih pogajanjih, v katerih so sodelovali tudi člani njegove družine.