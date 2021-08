ZDA Poljsko pozvale k spoštovanju demokracije in svobode medijev

ZDA so izrazile ostre kritike na sprejetje spornega medijskega zakona v parlamentu na Poljskem, ki bo omejil delovanje medijev v tuji lasti. V Washingtonu Varšavo pozivajo, naj spoštuje demokratične vrednote in svobodo medijev. Kritična sta tudi predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli in podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova. Poljska pa kritike zavrača.

Poljski parlament je v sredo z 228 glasovi za, 216 proti in 10 vzdržanimi sprejel zakon, ki podjetjem zunaj Evropske unije ne dovoljuje več, da bi bili večinski lastniki radijskih in televizijskih postaj. Kritiki svarijo, da je želela vladajoča stranka Zakon in pravičnost (PiS) s tem predvsem onemogočiti oziroma otežiti delovanje do vlade kritičnih televizij. Zaradi spora okoli zakona je razpadla tudi vladajoča koalicija, tako da ta nima več večine v parlamentu. Zakon mora sicer potrditi še senat, kjer ima večino opozicija. Pred glasovanjem lahko dodajo še svoje dopolnitve zakona. Ta trenutno predvideva, da lahko licence za oddajanje prejmejo le še tisti tujci, ki imajo svoj sedež na območju evropskega gospodarskega prostora. Dodatno velja tudi, da prejemniki licenc ne smejo biti odvisni od tistih, ki imajo sedež zunaj evropskega gospodarskega prostora. Po oceni kritikov je želela vlada z zakonom omejiti zasebno televizijo TVN, ki je prek holdinga, registriranega na Nizozemskem, v lasti ameriškega koncerna Discovery. Do vlade je namreč kritičen predvsem informativni program TVN24.

icon-expand Mateusz Morawiecki zavrača kritike ZDA in EU. FOTO: AP

Ameriško zunanje ministrstvo je bilo že kritično do zakona. Vlado v Varšavi je pozvalo, naj dokaže, da zagovarja demokratične vrednote in svobodo govora. Višji predstavniki zunanjega ministrstva so bili pred glasovanjem poljskega sejma tudi v stiku s poljskimi predstavniki, so še pojasnili v Washingtonu.

Predsednik evropskega parlamenta David Sassoli pa je ocenil, da zakon resno ogroža neodvisno televizijo v državi. "Ne more biti svobode brez svobodnih medijev," je zapisal na družbenem omrežju.

Kritična je tudi podpredsednica Evropske komisije za vrednote in preglednost Jourova, ki je v tvitu danes izpostavila, da močne demokracije pozdravljajo pluralizem medijev in raznolikost mnenj, ne pa, da se proti temu borijo. Osnutek poljskega medijskega zakona po njenih besedah posreduje negativno znamenje. Vera Jourova je ob tem tudi poudarila, da celotna EU potrebuje zakon o svobodi medijev v obrambo svobode medijev in vladavine prava. V Evropski komisiji so v odzivu na dogajanje na Poljskem še dejali, da ne komentirajo osnutkov zakonov, da zakonodajni proces na Poljskem še poteka, da razmere spremljajo in da bodo zakonodajo preučili, ko bo sprejeta. Na vprašanje, ali dogajanje v povezavi z mediji upoštevajo pri ocenjevanju poljskega načrta za okrevanje, pa so odgovorili, da načrt ocenjujejo na podlagi znanih enajstih načel. Med temi so upoštevanje evropskih reformnih priporočil, spodbujanje zelenega in digitalnega prehoda ter trdnost nadzornega sistema. Pred glasovanjem je v poljski vladi izbruhnil spor. Premier Mateusz Morawiecki je v torek odstavil svojega namestnika Jaroslawa Gowina, vodje koalicijske stranke Sporazum. Ta je nato odpovedala sodelovanje s PiS. V koaliciji sicer ostaja še ena manjša stranka, a vlada nima več jasne večine v parlamentu. Uradno je Morawiecki odstavil Gowina zaradi nesodelovanja pri izvajanju reform. Gowin je bil kritičen do obsežnih reform, dviga davkov in medijskega zakona, ki da bo škodoval odnosu med Poljsko in ZDA.