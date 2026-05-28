ZDA ponovno uvedle sankcije proti Francesci Albanese

Objava na spletni strani ameriškega ministrstva za finance kaže, da so ZDA Italijanko ponovno uvrstile na seznam sankcioniranih tujih državljanov. Francesca Albanese posledično denimo nima dostopa do lastnega bančnega računa in ne more uporabljati kreditnih kartic.

Sankcije proti Albanese je ameriški državni sekretar Marco Rubio naznanil julija lani zaradi njenega spodbujanja Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), naj ukrepa proti ZDA in Izraelu. Albanese je med drugim priporočila, naj sodišče izda nalog za aretacijo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

ZDA so pravnico 20. maja sicer umaknile s seznama sankcioniranih tujih državljanov, potem ko je sodišče izdalo začasno odredbo, s katero je ustavilo izvajanje sankcij. A ameriška vlada se je na to odločitev prejšnji teden pritožila in nato Albanese v sredo ponovno uvrstila na seznam sankcioniranih oseb.