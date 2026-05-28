Tujina

ZDA ponovno uvedle sankcije proti Francesci Albanese

Washington, 28. 05. 2026 09.32 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.H.
Francesca Albanese

ZDA so v sredo ponovno uvedle sankcije proti posebni poročevalki Združenih narodov za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih Francesci Albanese. Sankcije so prejšnji teden sicer začasno umaknili.

Objava na spletni strani ameriškega ministrstva za finance kaže, da so ZDA Italijanko ponovno uvrstile na seznam sankcioniranih tujih državljanov. Francesca Albanese posledično denimo nima dostopa do lastnega bančnega računa in ne more uporabljati kreditnih kartic.

Sankcije proti Albanese je ameriški državni sekretar Marco Rubio naznanil julija lani zaradi njenega spodbujanja Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), naj ukrepa proti ZDA in Izraelu. Albanese je med drugim priporočila, naj sodišče izda nalog za aretacijo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

ZDA so pravnico 20. maja sicer umaknile s seznama sankcioniranih tujih državljanov, potem ko je sodišče izdalo začasno odredbo, s katero je ustavilo izvajanje sankcij. A ameriška vlada se je na to odločitev prejšnji teden pritožila in nato Albanese v sredo ponovno uvrstila na seznam sankcioniranih oseb.

Preberi še 'Izraelu ste podelili dovoljenje za mučenje Palestincev'

Njen mož in hči, ki je ameriška državljanka, sta februarja sprožila tožbo proti ukrepu ZDA, v kateri trdita, da je bila Albanese zaradi sankcij finančno oškodovana. Tožba ameriški vladi očita kršenje pravice do svobode izražanja in zakonitega postopka, ki ju zagotavlja ustava.

Kot posebna poročevalka ZN je Albanese od leta 2022 zadolžena za poročanje o stanju spoštovanja človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih, kar vključuje tako Gazo kot Zahodni breg z vzhodnim Jeruzalemom.

Zaradi ostrih kritik na račun ravnanja Izraela v Gazi si je nakopala jezo izraelskih oblasti, ki ji skupaj z zavezniki v ZDA očitajo antisemitizem.

Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
