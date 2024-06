ZDA ponuja okoli devet milijonov evrov za informacije o 22-letnem ruskem hekerju

Stigal in njegovi sodelavci GRU so v mesecih pred invazijo napadli računalnike na ukrajinskem ministrstvu za mednarodne zadeve, finančnem ministrstvu, sodni upravi, ministrstvu za kmetijstvo, ministrstvu za energijo in državni službi za izredne razmere. Kibernetski napadi so izgledali kot delo običajnega kriminalca, spremljala pa so jih sporočila, ki so za povrnitev ukradenih podatkov zahtevala 10.000 dolarjev v bitcoinih. A to še zdaleč ni bil resnični cilj hekerjev, temveč izbrisati podatke in onemogočiti delovanje državnih računalnikov.

Žrtve so bili tudi navadni državljani, saj so hekerji ukradli podatke 13,5 milijonov uporabnikov vladnega portala za digitalne storitve (DIIA). Na spletni strani DIIA so se nato pojavljala sporočila, ki so glasila: "Ukrajinci! Vse informacije o vas bodo postale javne, bojte se in pričakujte najhujše. To velja za vašo preteklost, sedanjost in prihodnost".

Zvezna obtožnica, vložena v Marylandu, Stigala bremeni vdora v računalniške sisteme z namenom nameščanja uničujoče programske opreme, bil je izdan tudi nalog za aretacijo. Stigal je sicer še vedno na prostosti, a mu grozi do pet let zapora, če bo obsojen. FBI ga je uvrstil na seznam najbolj iskanih kibernetskih kriminalcev, ameriške zvezne oblasti pa zdaj ponujajo okoli devet milijonov evrov za pomoč pri iskanju tega ruskega hekerja.

"Obtoženi je, kot mu je tudi očitano, na predvečer krivične in neizzvane ruske invazije na Ukrajino sodeloval z rusko vojaško obveščevalno službo, da bi skupaj izvedli kibernetske napade na ukrajinsko vlado in kasneje na njene zaveznike, vključno z ZDA," je dejal generalni državni tožilec Merrick B. Garland.