Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

ZDA popuščajo sankcije, Teheran zanika dogovor o jedrskih inšpekcijah

Washington, 23. 06. 2026 07.19 pred 1 uro 3 min branja 3

Avtor:
N.Š.
JD Vance

Kaj se dogaja na relaciji Iran - ZDA? Medtem ko je ameriški podpredsednik JD Vance napovedal skorajšnjo vrnitev mednarodnih jedrskih inšpektorjev v Iran, je Teheran njegove trditve odločno zavrnil. Hkrati so ZDA sprejele eno najbolj presenetljivih odločitev v zadnjih desetletjih in začasno omilile sankcije proti iranskemu naftnemu sektorju.

Dogajanje kaže, da sta državi morda naredili pomemben korak stran od vojaškega konflikta, a tudi, da ostajajo ključna vprašanja še vedno odprta.

Preboj se je zgodil v švicarskem letovišču Bürgenstock, kjer so se predstavniki ZDA in Irana ob posredovanju Katarja in Pakistana prvič neposredno pogovarjali o dolgoročnem dogovoru po koncu vojne. Po skupni izjavi posrednikov sta se strani dogovorili o časovnici za sklenitev končnega sporazuma v 60 dneh. Ameriški podpredsednik JD Vance je pogovore opisal kot zelo spodbudne in dejal, da so postavili "zelo dobre temelje" za nadaljnja pogajanja.

Po njegovih besedah so govorili o več ključnih vprašanjih: odprtju Hormuške ožine, prihodnosti jedrskega programa, regionalni varnosti in mehanizmih za preprečevanje novih vojaških incidentov. Vance je celo namignil, da bi se lahko pogovori z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA) začeli takoj. "Pričakujem, da se bo proces začel najpozneje ta teden," je dejal novinarjem.

Preberi še Do končnega dogovora v 60 dneh?

Toda Teheran je kmalu zatem predstavil drugačno zgodbo. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagei je za iransko državno agencijo IRNA povedal, da Iran ni sprejel nobenih novih zavez glede vrnitve mednarodnih jedrskih inšpektorjev, poroča BBC. Po njegovih besedah bo morebitno sodelovanje z IAEA potekalo izključno v skladu z obstoječimi postopki, ki jih določata iranski parlament in vrhovni svet za nacionalno varnost.

Gre za pomembno razliko. Washington ustvarja vtis, da je vprašanje inšpekcij že skoraj rešeno. Teheran pa poudarja, da do novega dogovora sploh še ni prišlo.

Prav jedrske inšpekcije ostajajo eno najobčutljivejših vprašanj celotnega procesa. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je desetletja nadzirala iranski jedrski program. Po jedrskem sporazumu iz leta 2015, ki so ga podpisali Iran, ZDA, Velika Britanija, Francija, Nemčija, Rusija in Kitajska, so inšpektorji dobili dostop do številnih jedrskih objektov. Njihova naloga je bila preverjati, ali Iran spoštuje omejitve glede bogatenja urana in ali program ostaja civilen.

Toda sistem se je začel rušiti leta 2018, ko je ameriški predsednik Donald Trump med svojim prvim mandatom enostransko izstopil iz sporazuma. Takrat ga je označil za "slab dogovor", ki Iranu omogoča preveč manevrskega prostora. Po izstopu ZDA je Iran postopoma začel zmanjševati sodelovanje z mednarodnimi nadzorniki.

Razmere so se dodatno zaostrile po lanskih izraelskih in ameriških napadih na iranske jedrske objekte. Teheran je nato ustavil dostop inšpektorjev do bombardiranih lokacij, nekaj tednov pozneje pa je IAEA umaknila še zadnje preostale inšpektorje iz države. Prav zato bi bila njihova vrnitev eden najpomembnejših pokazateljev, da sta strani res pripravljeni na dolgoročni dogovor.

Donald Trump je med prvim mandatom kritiziral jedrski sporazum z Iranom.
Donald Trump je med prvim mandatom kritiziral jedrski sporazum z Iranom.
FOTO: Profimedia

Največje presenečenje: omilitev sankcij

Čeprav se največ pozornosti namenja jedrskemu vprašanju, je morda še pomembnejša gospodarska odločitev Washingtona.

Ameriško finančno ministrstvo je izdalo 60-dnevno dovoljenje, ki Iranu omogoča prodajo nafte in petrokemičnih izdelkov v ameriških dolarjih. Gre za enega največjih posegov v ameriški sankcijski režim proti Iranu v zadnjih desetletjih.

Dovoljenje velja do 21. avgusta in omogoča proizvodnjo, prodajo, prevoz ter zavarovanje iranske nafte. Teoretično bi bilo mogoče iransko nafto celo neposredno uvažati v Združene države.

Odločitev pomeni začasno odpravo številnih finančnih omejitev, zaradi katerih je bil iranski izvoz dolga leta odvisen od zapletenih mrež posrednikov, podjetij v tretjih državah in alternativnih plačilnih sistemov.

Ameriški finančni minister Scott Bessent je pojasnil, da je omilitev sankcij del širšega paketa ukrepov za stabilizacijo razmer na Bližnjem vzhodu.

Po njegovih besedah naj bi se Iran v zameno zavezal, da bo omogočil nemoten promet skozi Hormuško ožino in sodeloval pri reševanju vprašanja jedrskih inšpekcij. Toda tudi te trditve Iran uradno ni potrdil.

iran zda pogajanja sankcije

Rdeči alarm, mrtvi v reki, umrla tudi otroka: sklicali krizni sestanek vlade

24ur.com Bo odgovor Irana zaprtje ključne pomorske poti za nafto?
24ur.com Vance: Iran še vedno ni sprejel temeljnih zahtev ZDA
24ur.com Američani napadli iraško vojsko, iranske rakete proti ameriški letalonosilki
24ur.com Hormuško ožino prvič prečkal tanker z utekočinjenim zemeljskim plinom
24ur.com Iran bo odprl Hormuško ožino, če ZDA zaustavijo operacije
24ur.com Trump Iranu dal 10–15 dni za dogovor. Iran: Nočemo vojne, a na napad bomo odgovorili
24ur.com ZDA napadle Iran: dovolile bi mu jedrske elektrarne, ne pa tudi bogatenja urana
Priporoča
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MasteRbee
23. 06. 2026 09.02
Zmagovalec je vsak, ki konča vojno. Vprašanje je če razumejo to vsi.
Odgovori
0 0
SAME KLOBASE
23. 06. 2026 08.36
Kot vedno ZDA napihuje blefira in laže da se bi izvlekli kaj so uspeli in zmagali vendar resnica je druga ZDA je totalni poraženec ki niti ne mora več financirati vojne in karte za pogajanja ima Iran 100x boljše kot ZDA. Torej zmagovalec je Iran in to je tudi prav da se ZDA nasilništva po svetu in ameririški terorizem postavi na realna tla..... ZDA so potrkala na napačna vrata z apetit po plenilstvu da rešijo svojo skrajno zapufano državo.... ZDA je država kriminalcev in roperjev
Odgovori
+2
2 0
Desno
23. 06. 2026 08.13
Sedja pa vidimo v kakšen dreku je amerika..... Velika zmaga Irana in zadnji žebelj v krsto ZDA... Zaton Amerike v vsem svojem sijaju.. Ne morem rect da sem vesel ampak so si pa v večini sami krivi
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Pri 43-ih pričakuje svojega tretjega otroka
Samo eden od petih otrok razume, kar prebere. Kaj se dogaja v Sloveniji?
Samo eden od petih otrok razume, kar prebere. Kaj se dogaja v Sloveniji?
Družinska terapevtka: Popolnih družinskih počitnic ni – in to je v redu
Družinska terapevtka: Popolnih družinskih počitnic ni – in to je v redu
Ob dnevu očetov sta poslala jasno sporočilo sinu Brooklynu
Ob dnevu očetov sta poslala jasno sporočilo sinu Brooklynu
zadovoljna
Portal
Njene pesmi imajo milijarde predvajanj, a mnogi še vedno ne vedo, kdo je
Dnevni horoskop: Bikom se obeta prijetno presenečenje, čustva rakov bodo močna
Dnevni horoskop: Bikom se obeta prijetno presenečenje, čustva rakov bodo močna
Sandali, ki jih bomo nosile letošnje poletje
Sandali, ki jih bomo nosile letošnje poletje
Skriti biseri Jadrana: plaže, za katere ve le malo turistov
Skriti biseri Jadrana: plaže, za katere ve le malo turistov
vizita
Portal
Kako v enem tednu varno izgubiti 5 kilogramov?
Ne morete zaspati? Strokovnjaki priporočajo tehniko, ki lahko utiša preobremenjen um
Ne morete zaspati? Strokovnjaki priporočajo tehniko, ki lahko utiša preobremenjen um
Zaradi botoksa ni mogla dihati: 'Bila sem prestrašena, mislila sem, da bom umrla'
Zaradi botoksa ni mogla dihati: 'Bila sem prestrašena, mislila sem, da bom umrla'
Ste utrujeni in brez energije? Odkrijte ključ do boljšega počutja
Ste utrujeni in brez energije? Odkrijte ključ do boljšega počutja
cekin
Portal
Podjetje brez šefa? Na Danskem dokazujejo, da je to mogoče
Kam na dopust brez 40 stopinj? To so najbolj iskane 'hladne' destinacije v Evropi
Kam na dopust brez 40 stopinj? To so najbolj iskane 'hladne' destinacije v Evropi
Rekordi na borzah in AI-evforija: kako naj ravnajo vlagatelji?
Rekordi na borzah in AI-evforija: kako naj ravnajo vlagatelji?
To so najdražje 'malenkosti' na dopustu – in vsi jih plačujemo
To so najdražje 'malenkosti' na dopustu – in vsi jih plačujemo
moskisvet
Portal
To je jezero, kjer so našli na desetine človeških okostij – in nihče ne ve, kdo so bili
Pri 19 letih se je poročila z italijanskim princem, nato pa so se pojavili prvi dvomi
Pri 19 letih se je poročila z italijanskim princem, nato pa so se pojavili prvi dvomi
Ali živite ali delate s psihopatom? Znaki, ki jih večina spregleda
Ali živite ali delate s psihopatom? Znaki, ki jih večina spregleda
Vsi gledajo njo, ne tekme: dekle nogometaša navdušuje nogometni svet
Vsi gledajo njo, ne tekme: dekle nogometaša navdušuje nogometni svet
dominvrt
Portal
Zamašen odtok? Hitri triki za čiste odtoke brez agresivne kemije
Najboljši čas za zalivanje vrta v vročini – in ni večer
Najboljši čas za zalivanje vrta v vročini – in ni večer
Medved priplaval v kamp ob Kolpi: turisti mislili, da gre za atrakcijo
Medved priplaval v kamp ob Kolpi: turisti mislili, da gre za atrakcijo
Zakaj imate v stanovanju stonoge in kako jih trajno odpraviti?
Zakaj imate v stanovanju stonoge in kako jih trajno odpraviti?
okusno
Portal
Skrivnost popolnih čevapčičev ni le v mesu, ampak tudi v načinu peke
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Ne limonada ali ledeni čaj: to so najboljši napitki za hidracijo
Ne limonada ali ledeni čaj: to so najboljši napitki za hidracijo
Preprosti poletni recepti s paradižniki, ki vedno navdušijo
Preprosti poletni recepti s paradižniki, ki vedno navdušijo
voyo
Portal
Wajib
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763