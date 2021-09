ZDA migrante s Haitija pošiljajo nazaj

V nedeljo je v Port-au-prince s tremi letali iz ZDA priletelo več kot 320 ljudi, v torek pa na Haitiju pričakujejo še šest tovrstnih letal. ZDA nameravajo izgnati skupaj 12.000 migrantov, ki so se utaborili v mestu Del Rio v Teksasu, potem ko so prečkali mejno reko. To naj bi opravili v tednu dni. V prihodnjih dneh nameravajo povečati število poletov na najmanj šest na dan. Mesto Del Rio s 35.000 prebivalci leži okrog 230 kilometrov zahodno od San Antonia.

Nazadnje so ZDA tako pošiljale nazaj begunce s Haitija, ki so jih prestregli na morju leta 1992. Na veliko so včasih pošiljali nazaj tudi migrante iz Mehike, vendar po kopnem in bolj počasi. Podoben izgon Haitijcev je v nedeljo napovedala tudi Mehika. Polete bodo izvajali s krajev blizu meje z ZDA, kjer je še več tisoč migrantov, ki čakajo na priložnost, da pridejo v ZDA.