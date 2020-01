ZDA poslale domov 21 savdskih kadetov

Preiskava je pri 17 izgnanih Savdijcih odkrila protiameriške objave na družabnih medijih ali objave v podporo islamskim skrajnežem. Kar 15 naj bi jih imelo na svojih napravah otroško pornografijo, eden celo 100 fotografij otrok. Kljub temu ga niso obtožili in so ga skupaj z ostalimi vkrcali na savdsko vladno letalo in poslali domov.

Barr je dejal, da kadetov v ZDA niso obtožili za noben zločin, jim pa lahko sodijo doma. Pojasnil je tudi, da niso imeli povezav z decembrskim napadom.

Mohamed Alshamranije pred napadom objavljal besedila proti ZDA in proti Izraelu, med napadom 6. decembra lani pa je kritiziral ravnanje ameriške vojske v tujini in celo streljal na fotografije ameriških predsednikov na steni. Pokončal ga je šerifov pomočnik.

V ZDA se trenutno šola okrog 850 savdskih kadetov

Savdska Arabija je preko veleposlaništva v ZDA strelca označila za moteno in radikalizirano osebo, ki je sama izvedla napad in ne predstavlja vrednot Savdske Arabije ali več sto tisoč Savdijcev, ki so doslej živeli in se šolali v ZDA. V ZDA se sicer trenutno šola okoli 850 savdskih vojakov.

Pravosodno ministrstvo ZDA medtem še vedno zahteva več sodelovanja od podjetja Apple, saj preiskovalcem še vedno ni uspelo vdreti v dva iPhona, ki ju je imel pri sebi strelec. FBI želi ugotoviti, s kom je komuniciral in morda priti na sled še kakšnemu teroristu.

FBI skuša s svojimi hekerji, vendar ne gre. Apple je sporočil, da je preiskovalcem dal na voljo vse potrebne informacije in da bo še naprej sodeloval s preiskavo. Apple pa noče povedati ali ima zmogljivosti za dostop do podatkov na zaklenjenem in kodiranem iPhonu. To ne bi bila dobra reklama za podjetje.