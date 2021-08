ZDA poziva svoje državljane, naj nemudoma zapustijo Afganistan

Talibani so v samo enem dnevu zavzeli Herat, tretje največje afganistansko mesto in strateško pomembno mesto Ghazni, ki leži le 150 kilometrov od Kabula. Po poročanju francoskih medijev naj bi v roke talibanov padel tudi večji del mesta Kandahar. V tednu dni so tako zavzeli že vsaj 11 od 34 glavnih mest provinc v državi. Po napovedi ZDA o umiku zavezniških sil iz države so talibani sprožili silovito vojaško ofenzivo, v zadnjih dneh in tednih pa nizajo uspehe na bojišču.

icon-expand Talibani v mestu Farah jugozahodno od Kabula. FOTO: AP V roke talibanov je v četrtek padla še tretje največje afganistansko mesto Herat in strateška pokrajinska prestolnica Ghazni. To pomeni, da so od prestolnice Kabula oddaljeni le še 150 kilometrov. Talibani tako še naprej hitro napredujejo, potem ko je ameriška vojska začela zapuščati državo, afganistansko vlado pa pustila, da se sama bori proti konzervativni in militantni skupini. PREBERI ŠE 'Ne odrekajo se zahodni kulturi, zato jih moramo ubiti' Talibani zdaj nadzorujejo že tretjino afganistanskih regionalnih mest. Herat, ki leži na zahodu Afganistana, so talibani oblegali več tednov. Na posnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, so na policijskih postajah že izobešene talibanske zastave. Talibani se ne ozirajo na mednarodna opozorila in pozive k prekinitvi ognja, ampak pospešeno izvajajo svoje načrte za prevzem oblasti v državi. Z območij medtem beži na tisoče civilistov. Kot poroča France24, naj bi medtem v roke militantov padlo tudi mesto Kandahar, nekoč utrdba talibanov, kar pa še ni uradno potrjeno. Po poročanju BBC-ja naj bi militanti tam čez dan zavzeli zapor in iz njega izpustili vse zapornike. Ameriško veleposlaništvo je prejelo informacije, da naj bi talibani afganistanske vojake, ki so se predali, usmrtili. Ob tem so izrazili zaskrbljenost in ameriške državljane pozvali, naj nemudoma zapustijo Afganistan z razpoložljivimi komercialnimi leti. "Glede na varnostne razmere in zmanjšano število zaposlenih je sposobnost veleposlaništva, da pomaga svojim državljanom v tem trenutku zelo omejena," je zapisalo ameriško veleposlaništvo v Kabulu na svoji spletni strani. Vlada predsednika Joeja Bidna je 27. aprila odredila vladnim uslužbencem, naj zapustijo veleposlaništvo v Kabulu, če lahko svoje delo opravljajo tudi drugje. Washington sicer dnevno ocenjuje grožnje okoli svoje ambasade. Američani medtem vztrajajo pri načrtih glede umika vojakov do konca meseca. Biden je v sredo poudaril, da se morajo Afganistanci sedaj boriti zase. Po njegovi oceni ima afganistanska vlada večje število varnostnih sil, vendar se morajo te tudi želeti boriti.