Američani pred bližajočimi se božičnimi in novoletnimi prazniki pričakujejo večje množice na priljubljenih turističnih točkah, prazničnih sejmih in drugih javnih prireditvah. "Velika zbiranja in javni dogodki so lahko priložnostne tarče terorističnih skupin in kriminalcev," so opozorili svoje državljane. Posebej izpostavljajo nevarnost napadov posameznikov, ki delujejo sami in lahko napadejo skoraj brez opozorila. Med potencialnimi tarčami navajajo tržnice in sejme, prometna vozlišča, nakupovalna središča, verske objekte in druge javne prostore. Američanom svetujejo, naj bodo na množičnih dogodkih posebej pozorni na dogajanje okoli sebe, se izogibajo demonstracijam in območjem z okrepljeno policijsko dejavnostjo ter upoštevajo navodila varnostnih služb. Vse ameriške državljane v tujini obenem pozivajo, naj se vključijo v program Smart Traveler Enrollment Program (STEP), prek katerega lahko prejemajo najnovejša varnostna obvestila za države, v katerih se nahajajo. Opozorilo odmeva po Evropi, čeprav sicer ne pomeni, da ameriške oblasti razpolagajo z informacijami o konkretnem načrtovanem napadu. Svoje ukrepe pa že napovedujejo tudi države, ki so priljubljena destinacija v božičnem času.

Praznični Dunaj. FOTO: AP

Avstrija: Božične sejme bodo varovali tudi z droni

Na povečano pozornost pri varovanju prazničnih prireditev se pripravljajo tudi v sosednji Avstriji. Tamkajšnje notranje ministrstvo je 7. novembra sporočilo, da bo policija letos pri zagotavljanju varnosti adventnih in božičnih sejmov uporabljala tudi drone. Ti bodo policistom omogočali boljši pregled nad velikimi množicami, hitrejše zaznavanje morebitnih nevarnosti in učinkovitejše usklajevanje intervencijskih ekip. Oblasti se hkrati zavedajo, da lahko nevarnost predstavljajo tudi nepooblaščeni droni. Sprememba letalske zakonodaje zato policiji omogoča vzpostavitev začasnih območij prepovedi letenja, kadar to zahteva varnostna ocena. Po potrebi bi lahko posredovala tudi specialna policijska enota Cobra. Avstrijsko notranje ministrstvo je ob predstavitvi ukrepov poudarilo, da trenutno nima konkretnih informacij o grožnjah božičnim sejmom ali adventnim prireditvam v državi. Kljub temu bodo na bolj obiskanih prizoriščih prisotni uniformirani policisti, pripadniki specializiranih enot in policisti v civilu. "Noben božični sejem ni enak drugemu," je pojasnil generalni direktor za javno varnost Franz Ruf in poudaril, da bodo ukrepe prilagajali posameznim lokacijam in njihovim posebnostim.

V času praznikov so predvideni dodatni varnostni ukrepi. FOTO: AP

Nemčija: Kdo bo plačal zaščito pred terorističnimi napadi?

V Nemčiji so se pred začetkom sezone božičnih sejmov znova odprla vprašanja financiranja varnostnih ukrepov. Po terorističnih napadih na božične sejme v preteklih letih so številni organizatorji uvedli dodatne zaščitne ukrepe, med drugim betonske ovire, premične zapore za vozila in strožji nadzor dostopov. Toda stroški takšne zaščite postajajo vse večje breme. Nemška združenja organizatorjev prireditev zato zahtevajo, da bi stroške ukrepov za preprečevanje terorističnih napadov prevzela država, financiranje pa bi bilo enotno urejeno z zakonodajo. "Ko gre za preprečevanje terorističnih nevarnosti, je to odgovornost države," je poudaril Johannes Everke, direktor nemškega zveznega združenja koncertne in prireditvene industrije BDKV. Organizatorji opozarjajo, da se pravila in zahteve med posameznimi mesti in zveznimi deželami razlikujejo. To povzroča negotovost, visoki stroški pa lahko ogrozijo tudi ekonomsko vzdržnost posameznih prireditev. Združenja zahtevajo še enotna merila za ocenjevanje varnostnih načrtov, predvsem kadar oblasti zahtevajo postavitev dragih zaščitnih ovir.

Letališče v Pragi FOTO: AP

Lažne bombne grožnje in motnje letalskega prometa

Ameriško opozorilo ne omenja samo terorizma. Veleposlaništvo opozarja tudi na možnost motenj potovanj zaradi stavk, demonstracij in varnostnih incidentov. Po navedbah ameriških oblasti so novembra lažne bombne grožnje prizadele civilno letalstvo v več evropskih državah in povzročile motnje letalskega prometa. Američanom zato priporočajo spremljanje lokalnih novic, preverjanje informacij pri letalskih prevoznikih in upoštevanje navodil pristojnih organov, zlasti ob evakuacijah ali preusmeritvah letov.

Božični sejem v Ljubljani FOTO: Dreamstime

Kakšna je teroristična ogroženost Slovenije?