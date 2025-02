ZDA preložile uvedbo sankcij srbski naftni družbi NIS

ZDA so tik pred odhodom predsednika Joeja Bidna s položaja 10. januarja uvedle obsežne sankcije proti ruskemu energetskemu sektorju. Med sankcioniranimi je tudi NIS, ki je v večinski lasti Gazproma. ZDA zahtevajo popoln umik ruskih lastnikov iz podjetja, za spremembe lastništva pa so sprva dali rok do 25. februarja. Zdaj so rok podaljšali za 30 dni.

"Dobili smo dodatnih 30 dni za Naftno industrijo Srbije. Dobra novica za državljane Srbije," je zapisal Vučić na družbenem omrežju Instagram.

Objavil je tudi del dopisa ameriškega ministrstva za finance, v katerem piše, da bo novi rok potekel 28. marca. Srbija je pred tem prosila za podaljšanje roka za 90 dni.

Tesni odnosi med Srbijo in Moskvo

Srbija vse od ruske invazije na Ukrajino ohranja tesen odnos z Moskvo in v nasprotju z EU, ki se ji želi pridružiti, zavrača uvedbo sankcij proti Rusiji. Vučić je že v preteklosti dejal, da bi bili ukrepi proti družbi NIS velik udarec za Srbijo, ki je v veliki meri odvisna od ruskega plina in se trenutno pogaja o novi pogodbi, saj trenutna poteče marca.

NIS je v večinski lasti ruskih družb Gazprom Neft in Gazprom, ki imata skupaj 56-odstotni delež v podjetju. Približno 30 odstotkov je v lasti Srbije, ostalo pa je v lasti malih delničarjev.