Tujina

ZDA prepovedale vstop nekdanjemu komisarju Bretonu

Washington, 24. 12. 2025 08.50 pred 31 minutami 2 min branja 3

Avtor:
D. S. STA
Thierry Breton

ZDA petim Evropejcem prepovedujejo vstop v državo, ker skušajo ameriške platforme prisiliti k cenzuri na družbenih omrežjih, je sporočil State Department. Med njimi je nekdanji evropski komisar Thierry Breton, ki je po odločitvi zunanjega ministrstva ZDA opozoril, da gre za lov na čarovnice.

ZDA poudarjajo, da je Francoz Thierry Breton arhitekt evropskega akta o digitalnih storitvah. Ta lastnikom družbenih medijev, ki poslujejo v Evropski uniji, nalaga moderiranje vsebin in predpisuje druga pravila.

"Že predolgo si ideologi v Evropi organizirano prizadevajo prisiliti ameriške platforme h kaznovanju ameriških stališč, ki jim nasprotujejo," je v torek na omrežju X zapisal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Dodal je, da administracija predsednika Donalda Trumpa ne bo več tolerirala "teh nezaslišanih dejanj" cenzure.

Nekdanji komisar Breton je v torek na omrežju X vprašal, ali se je vrnil McCarthyjevski lov na čarovnice in s tem situacijo primerjal z obdobjem v ameriški zgodovini, ko so uradnike preganjali zaradi domnevnih vezi s komunisti. "Našim ameriškim prijateljem: cenzure ni tam, kjer mislite, da je," je dodal Breton.

State Department je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil, da bodo ZDA izdajo vizumov zavrnile še vodjema nemške organizacije HateAid, ki se bori proti zlorabam na spletu, Anni-Leni von Hodenberg in Josephine Ballon.

Prepoved velja tudi za ustanovitelja Centra za boj proti digitalnemu sovraštvu Imrana Ahmeda in za ustanoviteljico organizacije Global Disinformation Index Clare Melford. Obe organizaciji se borita proti spletnemu sovražnemu govoru in dezinformacijam, poroča dpa.

Washington je pritiske na evropske regulatorje povečal, potem ko je Bruselj ta mesec zaradi kršitve pravil akta o digitalnih storitvah z globo v višini 120 milijonov evrov kaznoval omrežje X, ki je v lasti ameriškega tehnološkega mogotca Elona Muska.

zda breton cenzura vstop

AugustLandmesser
24. 12. 2025 09.22
Niso usa izjema v teh potezah...Enako eu vrh z desno vonderlajdro...Evo primer....Prejšnji ponedeljek je bil Jacques Baud s podporo nemškega zunanjega ministra Wadephula uvrščen na seznam sankcij EU. Njegovi računi so bili takoj zamrznjeni, uvedena je bila prepoved potovanja, njegove knjige niso več dovoljene in nihče ga ne sme podpirati. Niti kruha ne sme kupiti. Razlog: domnevne dezinformacije o vojni v Ukrajini. ...Zoper sporne ukrepe Sveta EU ni ugovorov in ne pravnega varstva – in to v EU, ki se hvali s pravno državo!...Na tej podlagi EU sprejema tudi ukrepe in sankcije. Tudi proti posameznikom......Po kritikih pa ta avtokratska vrhuška ni udarila samo z evropskim digitalnim aktom (DSA) in algoritmi, ki skrivajo kritike na družbenih omrežjih, pač pa so evropski politiki, zaslepljeni v svoji aroganci, pričeli zapirati usta svojim kritikom še z najbolj grobo cenzuro in tajnimi ukrepi, s katerimi onemogočajo prebivanje, potovanja in celo izvajanje najbolj življenjsko potrebnih funkcij (prehranjevanja) tistim, ki kritizirajo njihove ukrepe ali odločitve. V ta namen EU uporablja (oziroma zlorablja) tudi Lizbonsko pogodbo. V temeljnih aktih EU je namreč zapisano, da ukrepi, ki jih sprejme Svet EU niso podvrženi sodni presoji Sodišča EU! Da, prav ste prebrali.....
Odgovori
0 0
Blue Dream
24. 12. 2025 09.15
Pa naj sedaj EU prepove vstop Marcu Rubiu. Aja ne za hlapčke se to ne spodobi
Odgovori
+0
2 2
bibaleze
Portal
