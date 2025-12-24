ZDA prepovedale vstop nekdanjemu komisarju Bretonu

ZDA poudarjajo, da je Francoz Thierry Breton arhitekt evropskega akta o digitalnih storitvah. Ta lastnikom družbenih medijev, ki poslujejo v Evropski uniji, nalaga moderiranje vsebin in predpisuje druga pravila.

"Že predolgo si ideologi v Evropi organizirano prizadevajo prisiliti ameriške platforme h kaznovanju ameriških stališč, ki jim nasprotujejo," je v torek na omrežju X zapisal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Dodal je, da administracija predsednika Donalda Trumpa ne bo več tolerirala "teh nezaslišanih dejanj" cenzure.

Nekdanji komisar Breton je v torek na omrežju X vprašal, ali se je vrnil McCarthyjevski lov na čarovnice in s tem situacijo primerjal z obdobjem v ameriški zgodovini, ko so uradnike preganjali zaradi domnevnih vezi s komunisti. "Našim ameriškim prijateljem: cenzure ni tam, kjer mislite, da je," je dodal Breton.

State Department je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil, da bodo ZDA izdajo vizumov zavrnile še vodjema nemške organizacije HateAid, ki se bori proti zlorabam na spletu, Anni-Leni von Hodenberg in Josephine Ballon.

Prepoved velja tudi za ustanovitelja Centra za boj proti digitalnemu sovraštvu Imrana Ahmeda in za ustanoviteljico organizacije Global Disinformation Index Clare Melford. Obe organizaciji se borita proti spletnemu sovražnemu govoru in dezinformacijam, poroča dpa.

Washington je pritiske na evropske regulatorje povečal, potem ko je Bruselj ta mesec zaradi kršitve pravil akta o digitalnih storitvah z globo v višini 120 milijonov evrov kaznoval omrežje X, ki je v lasti ameriškega tehnološkega mogotca Elona Muska.