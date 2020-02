Vse večja izolacija Kitajske, Azijci po svetu opozarjajo: 'Nisem virus'

Prve primere okužbe so včeraj potrdile Rusija, Velika Britanija in Švedska, koronavirus pa se je tako razširil v že več kot 20 držav po svetu. V Italiji, kjer so pred dnevi zabeležili prva dva primera okužbe, so razglasili izredno stanje, Združene države Amerike pa so začasno prepovedale tujcem, ki so se v 14 dneh pred tem mudili na Kitajskem, vstop v državo."Tuji državljani, z izjemo ožjih članov državljanov ZDA ali ljudi s stalnim prebivališčem, ki so v zadnjih 14 dneh potovali na Kitajsko, je prepovedan vstop v ZDA," je po poročanju AFPdejal ameriški minister za zdravje Alex Azar.

ZDA bodo z nedeljo omejile tudi prihode potniških letal iz Kitajske na sedem mednarodnih letališč, vsi potniki pa bodo morali ob prihodu v karanteno.

Vstop v državo omejuje tudi Avstralija, in sicer za vse tuje državljane, ki prihajajo iz Kitajske, medtem ko bodo morali avstralski državljani, ki pripotujejo iz Kitajske, v samoizolacijo za 14 dni.

Podobne ukrepe so sprejele tudi Italija, Singapur in Mongolija, Papua Nova Gvineja pa je prepovedala vse "obiskovalce iz azijskih pristanišč". Vse več letalskih družb po svetu odpoveduje lete v in iz Kitajske.